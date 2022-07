Porto Alegre Veículo é recolhido em Porto Alegre com mais de 53 mil reais em multas

7 de julho de 2022

Foto: EPTC/Divulgação

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) abordou um veículo com R$ 53.679,88 em débitos de multas vencidas em Porto Alegre. A Ducato soma mais de 41 multas, entre elas excesso de velocidade e ultrapassar em sinal vermelho. Além disso, estava equipado com sirene e estrobo, equipamentos de som e luz, que são permitidos apenas em veículos oficiais de emergência. A abordagem ocorreu na manhã desta quinta-feira (7), na avenida Vicente Monteggia, no bairro Cavalhada, na Zona Sul.

A van foi autuada pelo uso dos equipamentos, de acordo com o artigo 230 inciso XII do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), além da autuação no artigo 230 inciso V, por não estar licenciado. O veículo foi recolhido ao depósito do Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul (Detran-RS).

O diretor de Operações da EPTC, Cirilo Faé, destaca a importância das operações. “Os indicadores têm nos alertado sobre veículos e condutores com documentação irregular no envolvimento em acidentes. Por isso, intensificamos a fiscalização para proteger a população.”

