Por Redação O Sul | 7 de julho de 2022

O total de pessoas que afirmaram ser contra a tecnologia não ultrapassou os 7% nos três Estados pesquisados. O levantamento foi realizado entre o final de junho e o início de julho.

Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta quinta-feira (7) revelou que a aprovação do uso de câmeras nos uniformes dos policiais militares é superior a 90% no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Minas Gerais.

O total de pessoas que afirmaram ser contra a tecnologia não ultrapassou os 7% nos três Estados pesquisados.

O levantamento foi realizado entre os dias 28 de junho e 1º de julho, com pessoas de 16 anos ou mais. A margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro do nível de confiança de 95%.

RJ tem aprovação de 92%

De acordo com o levantamento, 92% da população do Rio de Janeiro aprova a utilização de câmeras nos uniformes dos policiais do estado. Apenas 6% dos moradores fluminenses são contra a iniciativa.

O uso do equipamento de filmagem nos uniformes de PMs do Rio de Janeiro teve início no dia 30 de maio, 15 dias após a data anunciada pelo Governo do Estado.

Em todos os 92 municípios do Rio de Janeiro, até o momento, apenas 3.779 câmeras foram instaladas em uniformes de policiais militares. Ao todo, foram contemplados com o mecanismo 19 batalhões da capital, da Região Serrana e da Região Norte e Noroeste. Esse total representa apenas 8,7% do efetivo ativo da Polícia Militar.

No Rio de Janeiro, os pesquisadores ouviram 1.218 pessoas, em 32 cidades, entre os dias 29 de junho e 1º de julho. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os números RJ-00260/2022 e BR-03991/2022.

Em SP, 91% aprova o uso de câmeras

Com o objetivo de reduzir a letalidade e violência policial, o estado de São Paulo foi o primeiro do país a adotar a utilização de câmeras nos uniformes policiais.

Desde que eles passaram a usar os equipamentos, em junho do ano passado, até setembro, o número de mortes decorrentes da atividade policial caiu 46% em todo o estado, na comparação com o mesmo período de 2020.

De acordo com o levantamento do Datafolha, 91% dos moradores do estado são a favor da tecnologia de filmagem. Apenas 7% da população disse ser contra a utilização do equipamento.

Segundo o Governo de São Paulo, até o final de 2022, a PM terá mais de 10 mil câmeras que ‘gravam tudo’ presas a uniformes de seus policiais.

Em São Paulo o Datafolha ouviu 1.806 pessoas com 16 anos ou mais em 61 municípios, entre os dias 28 e 30 de junho. O levantamento foi registrado no TSE com os números SP-02523/2022 e BR-01822/2022.

92% dos mineiros aprovam a iniciativa

De acordo com o levantamento divulgado nesta quinta, 92% da população de Minas Gerais aprova a utilização de câmeras nos uniformes dos policiais do estado. Apenas 7% dos moradores mineiros são contra a iniciativa.

O equipamento de controle e proteção para os policiais de Minas Gerais ainda não foi instalado. Contudo, o governo de Minas Gerais pretende passar a utilizar a tecnologia em todo o estado ainda esse ano.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o sistema de monitoramento está sendo avaliado. O órgão pretende avaliar qual seria o sistema de gravação adequado e qual a melhor relação custo/benefício para a implantação de seu projeto.

A PMMG informou que os testes englobam a capacidade de armazenamento, manutenção e durabilidade, com o intuito de verificar se os equipamentos seriam adequados à dinâmica que é exigida para o serviço policial militar mineiro.

Em Minas Gerais foram entrevistadas 1.204 pessoas com 16 anos ou mais, em 52 municípios, entre os dias 29 de junho e 1 de julho. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com os números MG-07688/2022 e BR-08684/2022.

