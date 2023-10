Porto Alegre Veículo tomba após acidente na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

A EPTC foi acionada e isolou o local do acidente para a remoção dos veículos envolvidos Foto: Marcelo Warth/O Sul A EPTC foi acionada e isolou o local do acidente para a remoção dos veículos envolvidos. (Foto: Marcelo Warth/O Sul) Foto: Marcelo Warth/O Sul

Um Jeep Compass tombou após colidir contra um Citroën C3, no fim da manhã deste domingo (15), no bairro Cristo Redentor, na Zona Norte de Porto Alegre.

O acidente ocorreu na esquina da rua Domingos Rubbo com a avenida Bernardi, depois que um dos motoristas avançou o sinal vermelho. O condutor do Compass conseguiu sair do veículo tombado com a ajuda de pessoas que estavam no local.

O forte estrondo causado pela colisão chamou a atenção de moradores da região. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) foi acionada e isolou o local do acidente para a remoção dos veículos. Houve bloqueio parcial do trânsito.

