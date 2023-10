Polícia Polícia Rodoviária Federal prende traficante com quase uma tonelada de maconha na BR-101, em Osório

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

O criminoso, de 26 anos, natural de Araucária (PR), afirmou que entregaria a droga na Região Metropolitana de Porto Alegre. (Foto: PRF/Divulgação)

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, no fim da manhã deste domingo (15), um homem que transportava 973 quilos de maconha em uma van na BR-101, em Osório, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul.

Os policiais rodoviários federais realizavam uma operação de enfrentamento à criminalidade quando perceberam que, para evitar uma possível abordagem, o motorista do veículo entrou no pátio de um posto de combustíveis.

Os agentes foram até o local e abordaram o traficante. Ele disse aos policiais que estava vindo do Paraná. Ao abrir o compartimento de carga da van, a PRF encontrou a droga.

O traficante, de 26 anos, natural de Araucária (PR), já possuía antecedentes criminais e relatou que entregaria a droga na Região Metropolitana de Porto Alegre. “Essa quantidade poderia render quase R$ 2 milhões aos criminosos”, informou a PRF.

