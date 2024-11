Geral Veja a programação deste Dia de Finados no Cemitério Santa Casa de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de novembro de 2024

Em celebração ao Dia de Finados, o Cemitério Santa Casa de Porto Alegre promove neste sábado (2), às 10h, a sua tradicional Missa Campal com o Arcebispo Dom Jaime Spengler. (Foto: Divulgação)

Em celebração ao Dia de Finados, o Cemitério Santa Casa de Porto Alegre promove neste sábado (2), às 10h, a sua tradicional Missa Campal com o Arcebispo Dom Jaime Spengler. Além da celebração religiosa, a data também será marcada por uma programação especial, que terá início às 8h. A visitação ao Cemitério será aberta às 7h.

Programação

Confira a abaixo programação do Dia de Finados:

– 8h30 – Apresentação do Coral da Santa Casa. Local: Quadro Nobre.

– 9h30 – Apresentação Musical: Participação: Amauri Iablonovski e Julio Rizzo (dueto de saxofone e trombone).

– 10h – Missa Campal: Celebração: Arcebispo Dom Jaime Spengler.

– 14h30 – Apresentação Musical: Participação: Amauri Iablonovski e Julio Rizzo (dueto de saxofone e trombone).

– 14h30 às 17h30 – Live Drawing ‘Desenho ao Ar Livre’: Durante a ação, paisagens e esculturas do Cemitério Santa Casa serão retratadas em tempo real a partir do olhar do artista visual Leandro Cholant.

– 16h – Caminhada Cultural: Com mediação da historiadora do Centro Histórico-Cultural Santa Casa, Gabriela Moreira, o passeio evidenciará aspectos históricos e artísticos sobre a fabricação de monumentos funerários e trajetórias de personalidades que marcaram a história da cidade. A inscrição deve ser realizada pela plataforma Sympla do CHC.

Outras atividades

– Exposição “Mulheres do Avesso”: Desde a última segunda-feira (28/10) até este domingo (03/11), das 8h às 18h, os visitantes do Cemitério Santa Casa também podem conferir a exposição “Mulheres do Avesso”, que resgata a história de mulheres que romperam com o ideal feminino e deixaram suas marcas na história de Porto Alegre. A mostra aborda as narrativas do livro “Os sete pecados da Capital”, da historiadora Sandra Jatahy Pesavento, publicado em 2008.

Na obra, que mistura história e literatura, constam sete histórias em seus contextos históricos e factuais, assim como seus desdobramentos literários. Todas ocorreram na virada do século XIX para o XX e foram construídas a partir de jornais, processos criminais, arquivos policiais, crônicas e romances da cidade. São mulheres comuns, apresentadas a partir das suas subjetividades e que evidenciam o caráter transgressor de quem esteve fora dos padrões de comportamento destinados às mulheres. Em diversos momentos, parte dessas histórias ocorrem na Santa Casa de Porto Alegre, seja por meio de um atendimento médico, uma autópsia realizada nas dependências do hospital ou de sepultamentos no Cemitério Santa Casa.

