Por Redação O Sul | 4 de fevereiro de 2021

Os Estados podem determinar a obrigatoriedade da vacinação, mas o uso da força está proibido. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

A vacinação contra a covid-19 começou no Brasil em 18 de janeiro. Mas, mesmo com o início da imunização nos 26 Estados e no Distrito Federal, muitas dúvidas ainda permanecem.

Por enquanto, duas vacinas estão sendo administradas no País, a Sinovac/Butantan, mais conhecida como CoronaVac, e a AstraZeneca/Fiocruz, ambas por via intramuscular em duas doses.

Confira abaixo uma lista de perguntas e respostas sobre a vacinação:

1) Quem será vacinado?

Como não há vacina para todo mundo por enquanto, o Ministério da Saúde decidiu determinar grupos prioritários para a vacinação com base no maior risco para agravamento da doença e de morte. À medida em que mais doses estejam disponíveis, mais grupos serão incluídos na campanha de vacinação.

2) Como vou saber quando eu serei vacinado?

Estados e municípios tendem a seguir as diretrizes do Ministério da Saúde. Dessa forma, caberá à pasta orientá-los sobre quais os próximos grupos a serem vacinados. Mas, em última análise, o calendário de vacinação é estabelecido pelo município — assim, vale ficar de olho nos informes divulgados pela prefeitura da cidade onde você mora.

3) Onde posso ser vacinado?

Depende. Normalmente, a vacinação ocorre em postos de saúde, mas cidades como Fortaleza (CE), por exemplo, decidiu vacinar idosos acima de 75 anos em suas residências. Portanto, é preciso checar com a prefeitura da cidade onde você mora.

4) É preciso se cadastrar para receber a vacina?

Depende. Algumas cidades estão pedindo a quem for tomar a vacina e não costume usar o serviço público que realize um cadastramento prévio por meio do aplicativo ConecteSUS, do Ministério da Saúde.

Outras também estão pedindo um pré-cadastro para facilitar a organização e a notificação dos grupos de vacinação.

5) A vacina é gratuita?

Sim, ela é disponibilizada pelos SUS sem custos.

6) Quantas doses da vacina são necessárias?

Ambas as vacinas atualmente disponíveis no Brasil — a CoronaVac e a AstraZeneca — são administradas por via intramuscular, no músculo deltoide, em duas doses. No caso da primeira, o intervalo entre as doses é de 02 a 04 semanas. Na segunda, de 12 semanas.

7) Perdi o prazo para tomar a segunda dose. O que faço?

Você deve tomá-la assim que possível. “Caso haja alguma ocorrência que impeça o indivíduo de retornar no prazo determinado, orienta-se tomar a 2ª dose para completar o esquema”, diz o Ministério da Saúde.

8) Corro risco de pegar covid ao tomar a vacina?

Não, pois a vacina não contém o vírus vivo.

9) Há efeitos colaterais ao tomar a vacina?

Como todo medicamento, as vacinas também podem causar efeitos colaterais. A maioria deles é leve e de curto prazo, e nem todo mundo apresenta esses sintomas. Apesar disso, mesmo se você tiver sintomas após a primeira dose, ainda precisará receber a segunda dose.

10) Posso tomar outras vacinas simultaneamente?

Não. O Ministério da Saúde recomenda que o intervalo de tempo mínimo para isso seja de 14 dias.

11) Sou obrigado a tomar vacina?

Em dezembro, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que o Estado pode determinar a obrigatoriedade da vacinação contra a covid-19. Mas o uso da força para exigir a vacinação está proibido, ainda que possam ser aplicadas restrições a direitos de quem recusar a imunização. Essa obrigatoriedade poderá ser determinada pelo governo federal, Estados ou municípios. As penalidades a quem não cumprir a obrigação deverão ser definidas em lei.

12) Preciso apresentar algum documento para tomar a vacina?

O Ministério da Saúde pede que quem for tomar vacina apresente o Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou o Cartão Nacional de Saúde (CNS).

Se você tiver perdido seu cartão SUS, basta emitir uma segunda via pelo aplicativo Conecte SUS ou então em uma unidade de saúde. São necessários os seguintes documentos: RG; CPF; Certidão de nascimento ou casamento e número do PIS/PASEP (caso tenha). O documento é emitido na hora.

