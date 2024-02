Mundo Veja antes e depois de penhasco que desabou a poucos metros de casas milionárias na Califórnia

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Construções não correm o risco de cair, segundo prefeitura. (Foto: Reprodução)

Imagens de três mansões milionárias da região de Dana Point, na Califórnia, viralizaram nas redes sociais após o penhasco sobre o qual elas estão posicionadas desabar. A queda da encosta aconteceu no final de semana, resultado das fortes chuvas que atingiram a região nos últimos dias.

Apesar do susto, a prefeitura informou ao ABC News que as casas passaram por vistorias e não há determinação de ameaça imediata ao local.

Um dos proprietários reafirmou que a casa é segura e que não recebeu indicações para deixar a residência. Segundo o Corpo de Bombeiros desse condado, não houve acionamento sobre o deslizamento de terra e também não há informação sobre algum morador que precisou ser retirado do local.

As imagens mostram o amontoado de entulho resultante do deslizamento de terra e também o quão perto do abismo estão as casas milionárias.

“Eu ficaria preocupado se morasse em uma dessas casas. Não sei se é por causa de todo o desenvolvimento que o morro ficou comprometido”, disse Jan Cocchiara, morador de Dana Point a uma emissora de TV local.

Imóveis de R$ 64 milhões

As três residências sobre a encosta que desabou são avaliadas em milhões de dólares. Segundo o jornal americano L.A Times, a casa localizada logo acima da parte do penhasco que cedeu tem valor estimado em US$ 16 milhões, o equivalente a R$ 79 milhões. A casa ao lado, por sua vez, custa cerca de R$ 64 milhões.

“A cidade concorda que não há nenhum problema estrutural importante com a casa no momento”, disse, ao L.A Times, Lewis Bruggeman, um dos moradores da área.

O prefeito Jamey Federico informou que os engenheiros que já inspecionaram a casa disseram que não houve danos e que não há ameaça iminente à estrutura. “Então, francamente, parece muito mais assustador do que realmente é”, acrescentou Federico.

