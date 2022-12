Economia Veja as 10 ações mais indicadas para comprar neste mês

Por Redação O Sul | 7 de dezembro de 2022

Representantes dos setores farmacêutico, de tecnologia e até de energia estão na lista de dezembro.(Foto: Divulgação)

Com cinco novidades na lista de indicadas para dezembro, a última seleção da Carteira Valor para 2022 se mostrou bem diversa. O setor financeiro se manteve na liderança, mas perdeu participação em relação à seleção de novembro. As ações de empresas ligadas ao consumo, que também tiveram forte presença no mês passado, deram lugar a representantes dos setores farmacêutico, de tecnologia e até de energia.

O mês de novembro foi conturbado na bolsa. O início foi marcado por um otimismo (especialmente por parte dos estrangeiros) em relação ao governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Depois disso, no entanto, indicações de um mandato pouco responsável do ponto de vista fiscal trouxeram incertezas e puniram os ativos de risco. Na reta final, no entanto, o clima foi de menos nervosismo entre os investidores. Ainda assim, as apostas para a Carteira Valor se mantiveram em campos mais seguros e menos dependentes do cenário político.

A mineradora Vale reaparece na seleção de dezembro, mas dessa vez voltando à liderança das indicações, apontada por nove casas. Além dela, o setor de commodities conta também com a participação da Petrorio, que teve três indicações e foi uma das novidades para a carteira de dezembro.

O setor financeiro, por sua vez, segue forte e no topo da seleção. Bradesco e Itaú voltam à lista na segunda e terceira posição, com sete e cinco indicações, respectivamente. A B3, que também estava na seleção de novembro, voltou à lista, apontada por três casas. O BTG Pactual e a Itaúsa (holding do banco Itaú), que faziam parte da lista em novembro, deixaram a seleção na passagem do mês.

Entre as novidades para dezembro, estão a farmacêutica Hypera e a empresa de softwares Totvs, com quatro indicações cada uma, além da fabricante de motores e equipamentos WEG e a empresa de energia elétrica Cemig.

Quem completa a seleção de dezembro é o atacarejo Assaí, que se manteve na lista na passagem do mês.

Ibovespa

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em baixa de 1,02% aos 109.068 pontos, nessa quarta-feira (7), dia de reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BC). Com o resultado, o índice acumula queda de 3,03% no mês. No ano, entretanto, tem alta de 4,06%.

O Copom acabou por manter a taxa Selic (básica de juros) em 13,75% ao ano. O dia também foi marcado por expectativas sobre a PEC da Transição.

O Senado aprovou na noite dessa quarta, em primeiro turno, a PEC da Transição, que eleva em R$ 145 bilhões o teto de gastos – regra que limita o crescimento das despesas do governo à variação da inflação – pelo período de dois anos, em 2023 e 2024 para o pagamento do Bolsa Família. O texto também permite gastos extras de até R$ 23 bilhões mediante receitas extraordinárias, o que eleva o impacto fiscal da proposta para R$ 168 bilhões.

A PEC é a principal aposta do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para cumprir promessas de campanha, como a manutenção do Bolsa Família em R$ 600 e a concessão de uma parcela adicional de R$ 150 por cada criança de até seis anos. Além disso, Lula quer garantir o aumento real do salário mínimo e recompor verbas no Orçamento do ano que vem para programas como o Minha Casa, Minha Vida, o Farmácia Popular e a merenda escolar.

