Por Redação O Sul | 16 de novembro de 2021

Programação vai da manhã até a noite, com transmissão ao vivo nos canais oficiais do Parlamento. (Foto: Divulgação/AL-RS)

A agenda parlamentar e institucional da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul estará movimentada ao longo desta quarta-feira (17). São diversas atividades presenciais, on-line ou híbridas, programadas para a manhã e tarde, além de eventos culturais no turno da noite.

Boa parte da programação é transmitida pela TV Assembleia (canal 11.2 na TV aberta, canal 16 da Net-Claro e portal al.rs.gov.br, além do canal do Parlamento no site de vídeos youtube.com e páginas na rede social Facebook.

Às 9h, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, presidida pela deputada Zilá Breitenbach (PSDB), realiza reunião ordinária em formato virtual. Simultaneamente, a Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, presidida por Airton Lima (PL), tem reunião ordinária em formato híbrido no Espaço da Convergência Deputado Adão Pretto.

Enquanto isso, a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, presidida por Zé Nunes (PT), realiza reunião ordinária em formato virtual.

Já às 9h45min, uma audiência proposta por Thiago Duarte (DEM) descutirá o contexto dos deficientes físicos, mentais e portadores de necessidades especiais, em meio à Semana Estadual do Deficiente Físico.

A partir das 11h, a Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte e Participação Legislativa Popular, presidida por Elton Weber (PSB), tem reunião ordinária virtual. Vereadores de Salvador das Missões participam para tratar dos problemas na rede de telefonia móvel e fixa na localidade de Linha Catarina, zona rural do município.

Às 14h, no Plenário 20 de Setembro, uma sessão solene em formato híbrido homenageará o Dia Estadual da Consciência Negra. Na ocasião, serão entregues medalhas Zumbi dos Palmares e troféus Deputado Carlos Santos.

Às 19h, no Teatro Dante Barone, o evento “Sarau Especial da Semana da Consciência Negra” receberá o músico, compositor, percussionista e poeta gaúcho Dona Conceição. O ingresso será por ordem de chegada, mediante apresentação de comprovante de vacinação ou teste negativo de covid.

Exposições

Até esta sexta-feira (19), no Espaço Deputado Carlos Santos (térreo), prossegue exposição coletiva com trabalhos dos fotógrafos Maris Strege, Ireno Jardim, Luís Pedro da Rosa Fraga, Joel Domingos, Rennan Viego.

Em frente ao Espaço da Convergência Deputado Adão Pretto, continua a mostra “Fronteiras do Baú”, com selos, moedas brasileiras e estrangeiras, gravuras, documentos do século 19 e peças relacionadas à temática afrobrasileira, pertencentes ao acervo do falecido colecionador Vanderlen Amaral Costa.

Até 30 de novembro, estão abertas as inscrições para o edital de seleção e contratação de artistas para a temporada 2022 do projeto “Sarau do Solar”. As inscrições devem ser realizadas em formulário específico disponível em página específica no site oficial al.rs.gov.br.

E todas as quartas-feiras, das 10h30min às 17h30min, o estacionamento do prédio anexo à Assembleia Legislativa (rua Duque de Caxias nº 920, Centro Histórico de Porto Alegre) recebe a Feira Agroecológica de Produtos Orgânicos. A iniciativa foi retomada recentemente, após longa interrupção por causa da pandemia de coronavírus.

(Marcello Campos)

