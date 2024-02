Para ver que compartilhou um post, siga os passos a seguir:

* Abra o aplicativo do Instagram e clique em seu perfil, no canto inferior direito

* Role para baixo até a grade de fotos e toque na publicação que deseja analisar;

* Embaixo da publicação, toque em “Ver Insights”

* Role para baixo na página de Insights;

* Veja a página para revelar quantas contas sua foto alcançou, quantos engajamentos e impressões você obteve, quantas vezes o post foi encaminhado via DM, e quantos compartilhamentos nos stories a publicação teve.

Para ver quem compartilhou um Reels, siga o passo a passo abaixo:

* Toque no ícone de Reels no seu perfil;

* Toque no reel que você deseja ver as estatísticas;

* Toque no ícone de três pontos “…”;

* Nas opções que aparecem, toque em Insights.

Você também pode checar quem publicou seu post nos stories ao tocar em “Ver recompartilhamentos do story” no menu de Insights. Com este recurso, você consegue assistir aos stories criados com a sua publicação – mas, como todo story, essa visualização fica disponível por apenas 24 horas.

Lembre-se que a capacidade de rastrear e acompanhar as estatísticas de compartilhamento pode ajudá-lo a entender as ações e interesse de seus seguidores – direcionando melhor sua criação de conteúdo.