Veja como fazer a declaração pré-preenchida do Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 10 de março de 2024

A versão pré-preenchida da declaração do Imposto de Renda 2024 será liberada pela Receita Federal no dia 15. (Foto: Reprodução)

A versão pré-preenchida da declaração do Imposto de Renda 2024 será liberada pela Receita Federal na data de início da entrega da declaração, no próximo dia 15 de março. Como no ano passado, os contribuintes que optarem por essa modalidade terão prioridade na hora de receber a restituição. Para ter acesso à declaração pré-preenchida, porém, é necessário ter uma conta Gov.Br. Veja a seguir como criar.

A declaração pré-preenchida reduz as chances de erros e o risco de cair na malha fina, além de agilizar o processo de declaração para milhões de brasileiros. O recurso capta informações atualizadas de 2023, com base em dados enviados por empresas, bancos, INSS, planos de saúde, médicos, hospitais e imobiliárias.

Segunda a Receita, entre as novidades do Imposto de Renda 2024 está a ampliação da disponibilidade da declaração pré-preenchida, agora acessível para 75% dos declarantes.

Criar uma conta no Gov.br é essencial para acessar serviços do Governo Federal, como o INSS, Receita Federal e a Carteira de Trabalho Digital. O login unificado usa o número do CPF de cada cidadão e o cadastro pode ser feito via celular ou computador.

A forma de registro mais comum no portal envolve o uso do reconhecimento facial no app para Android e iOS, mas ainda é possível obter uma conta a partir do Internet Banking ou dos dados pessoais do indivíduo.

Criar conta Gov.br pelo celular: Este método é considerado pelo próprio Gov.br como o melhor e mais seguro para obter um cadastro. Siga os passos:

– Abra o Gov.br (Android | iOS);

– Digite o CPF para avançar;

– Aceite os termos;

– Toque em “Fazer reconhecimento facial”;

– Aponte a câmera para o rosto e aguarde;

– Confirme CPF e nome completo;

– Use o endereço de e-mail ou telefone celular para verificar a conta;

– Informe uma senha e salve.

Também é possível começar o processo de cadastro a partir do computador. Nesse caso, o Gov.br exibe um QR Code que precisa ser escaneado no app para celulares para concluir a verificação facial.

Criar conta Gov.br pelo Internet Banking. É recomendável seguir com essas opções no computador:

– Entre em sso.acesso.gov.br;

– Selecione “Login com seu banco”;

– Escolha um dos bancos credenciados;

– Realize o processo de login na página do banco;

– Reforne ao gov.br e confirme os dados cadastrais;

– Insira um e-mail ou número de telefone celular;

– Digite o código de verificação recebido;

– Escolha uma senha e salve as opções.

Criar conta Gov.br pelo próprio site via computador: Esta alternativa pode ser mais rápida do que as outras, mas gera uma conta com nível de segurança baixo e talvez seja necessário atualizá-la no futuro. Veja o passo a passo:

– Entre em sso.acesso.gov.br;

– Digite o CPF e clique em “Continuar”;

– Aceite os termos e avance;

– Preencha o formulário com dados como nome da mãe e data de nascimento;

– Insira um e-mail ou número de telefone celular;

– Receba e digite o código de verificação;

– Escolha uma senha e finalize o cadastro.

A conta Gov.br possui três níveis de segurança: bronze, prata e ouro. A certificação bronze garante acesso limitado aos serviços e não permite usar recursos com dados mais sensíveis, enquanto o selo ouro fornece acesso completo a todas as funções compatíveis com o login.

Quem cria a conta com os dados do Internet Banking ou com a validação facial automaticamente recebe o nível prata, mas é possível aumentá-lo ao nível ouro com certificado digital ou validação com os dados biométricos do Tribunal de Justiça Eleitoral.

O programa do Imposto de Renda 2024 será liberado para download também no dia 15 de março. Mas lembre-se, o próprio programa avisa o usuário que o uso da pré-preenchida se sobrepõe às informações que o contribuinte pode, eventualmente, corrigir. Por isso, é necessário atenção aos dados pré-preenchidos pela Receita.

Se esse tipo de declaração for um problema para você, clique em “não” ao ser questionado se deseja importar os dados da declaração pré-preenchida.

– Abra o IRPF2024, clique em “Nova” e escolha “Iniciar Declaração a partir da pré-preenchida;

– Em seguida, informe se a declaração é “própria” ou se vai fazer a de outra pessoa, “por procuração”;

– O programa responde alertando que esses recursos requerem autenticação digital e pede a confirmação do contribuinte;

– Ao clicar em “Sim”, o programa irá direcionar para a página do sistema gov.br em seu navegador de internet. Nela, você deve informar o CPF e a senha.

– Após confirmar as informações, retorne ao programa IRPF 2024, que ainda será disponibilizado pela Receita, e conclua a importação dos dados da declaração pré-preenchida.

Importante ressaltar que, antes de fazer a declaração, mesmo a pré-preenchida, é importante o contribuinte conferir todas as informações e complementar os campos em branco antes de enviar o documento.

