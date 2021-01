Brasil Veja como foi a virada de ano de Neymar

Por Redação O Sul | 2 de janeiro de 2021

Neymar e os parças em comemoração "comportada". (Foto: Reprodução/ Instagram)

Poucos assuntos deram tanto o que falar nos últimos dias quanto a festa de Réveillon de Neymar em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Horas antes da virada para 2021, o atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira postou vídeos do local e ironizou as notícias sobre o número de convidados e as críticas que recebeu por promover uma aglomeração em meio à pandemia do novo coronavírus. Depois, já na madrugada da sexta-feira (1) caiu na farra com um figurino bastante ousado e imagens do evento ganharam a internet.

Na véspera da festa, o jogador, que testou positivo para a Covid-19 em setembro, exibiu nos stories de seu Instagram imagens do que chamou de seu “quinquagésimo teste”. Horas depois, exibiu a mesa de jantar e afirmou que passaria a noite apenas com alguns familiares e amigos – e não 500 pessoas, como chegou a ser divulgado pelo jornal O Globo –, todos devidamente testados, segundo o esportista.

“Decoração maravilhosa, jantarzinho de casa com distanciamento social entre uma cadeira e outra… E não é para 500 pessoas, tá?”, ironizou o atacante. “Todos aqui para sermos felizes, depois de um longo e difícil ano! Nós merecemos sim celebrar as nossas vidas! Momentos únicos ficarão eternos em nossas memórias!”, escreveu.

Em seguida, Neymar voltou às redes sociais para mostrar fotos da noitada ao lado de amigos e familiares, incluindo seu pai, Neymar dos Santos, seu filho, Davi Lucca, e a mãe do garoto, Carol Dantas. O jogador vestia jaqueta, calça e óculos prateados, sem camisa por baixo, além de um chapéu. Ao cair da madrugada, o próprio jogador além de convidados passaram a divulgar imagens do evento, negando os rumores de que celulares estariam proibidos.

Outras fotos da festa, em que se podia notar um número grande de convidados, foram postadas nas redes sociais. De acordo com o diário Extra, Neymar organizou uma festa paralela, na mansão ao lado, alugada por ele, que exigia dos convidados uma pulseira amarela.

Festa

Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso, foi um dos convidados vips de Neymar para a festa de réveillon que o jogador realizou em Mangaratiba, no Rio. Ele, que ocupou o cargo de assistente da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC) na gestão do governador do Rio Wilson Witzel, postou registros com o jogador e a mulher, Maiara Braga Porto, e rebateu as críticas de alguns internautas por ter estado na festa em plena pandemia e respondeu alguns comentários com palavrões e ofensas.

“Menino Ney aglomera mais de 500 pessoas em uma mansão. O vírus está de olho”, escreveu um internauta na publicação. “Vai tomar por dentro do seu %$”, respondeu Thiago, irritado. “E você queria estar lá! vai se F%¨7”, completou.

Em outro comentário que perguntava se teve festa ou não, o irmão de Gagliasso escreveu, revoltado: “Se preocupe com a sua, pela saco, Vai se f%¨&”. Thiago é irmão mais novo de Bruno, mas não se dá muito bem com o ator e nem com a cunhada Giovanna Ewbank por conta de divergências políticas.

O réveillon de Neymar durou até a manhã do sábado (2). No primeiro dia do ano, o jogador deu a última festa programada na mansão que ele alugou ao lado da que mora, em Mangaratiba, na Costa Verde do Rio. Ao todo, foram sete dias de comemorações, do dia 26 de dezembro até 1 de janeiro.

Na última festa, algumas convidadas não respeitaram a ordem de não fazer registros e acabaram publicando vídeos do local da comemoração e também da placa que tem logo na entrada, proibindo o uso de telefones (veja). O lugar é uma linda área verde com piscina, lago e vários chalés. No sábado (2), as convidadas postaram voltando para suas casas. Neymar também já voltou para Paris.

