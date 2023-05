Economia Veja como o agronegócio está impulsionando o crescimento do PIB no Brasil

Por Redação O Sul | 20 de maio de 2023

Agro, serviços e varejo vão bem e melhoram projeção do PIB. (Foto: Divulgação)

O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br), prévia do PIB, avançou 2,41% no primeiro trimestre. Os números da economia melhores do que o esperado estão levando bancos e consultorias a projetar crescimento do PIB entre 1,5% e 2% no ano.

Os números da economia melhores do que o esperado estão levando bancos e consultorias a projetar um resultado mais positivo para o Produto Interno Bruto (PIB) de 2023. Se na virada do ano a expectativa era de um crescimento abaixo de 1%, as novas previsões estão migrando para uma faixa entre 1,5% e 2%. Divulgado nesta sexta-feira (19), o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br), uma prévia do PIB, avançou 2,41% no primeiro trimestre – o terceiro maior ganho para o período na série histórica do BC.

“Os dados, de maneira geral, mostram que a economia continua mais resiliente do que se imaginava”, afirma Gustavo Arruda, diretor de Pesquisa para América Latina do BNP Paribas.

O que mais puxou o resultado foi o desempenho agropecuário. A safra de 2023 deve totalizar um recorde de 302,1 milhões de toneladas, aumento de 14,8% ante 2022, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “O carro-chefe certamente será (o PIB da) agropecuária, com alta de 8,3% no trimestre e pouco mais de 6% na comparação com o quarto trimestre”, escreveu o economista-chefe da MB Associados, Sergio Vale.

Também cresceram acima do esperado os serviços e o varejo (em março, avançaram 0,9% e 0,8%, respectivamente). “O consumo veio mais forte do que a gente imaginava”, diz Alessandra Ribeiro, sócia e economista da consultoria Tendências. “E isso ocorreu pelo impacto da transferência social com o Bolsa Família, a resiliência do mercado de trabalho formal e a desaceleração da inflação.”

E, por fim, a economia global também está melhor do que o esperado, observa Felipe Salles, economista-chefe do C6 Bank. Os analistas ponderam que os efeitos dos juros altos e o fim dos efeitos agrícolas no PIB devem fazer com que o ritmo da atividade econômica nos próximos meses seja mais lento do que o do primeiro trimestre.

2023-05-20