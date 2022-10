Tecnologia Veja como rastrear alguém através do WhatsApp

Por Redação O Sul | 29 de outubro de 2022

Aplicativo permite compartilhar a localização com contatos. (Foto: Reprodução)

O WhatsApp é um aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de voz para smartphones. Assim, a plataforma também permite que os usuários enviem imagens, vídeos e arquivos. Além de ser possível realizar ligações gratuitas quando estiver conectado à internet. O aplicativo, então, está disponível para a maioria dos celulares hoje em dia. Ainda, outra função presente na plataforma é compartilhar a localização com terceiros. No entanto, muita gente ainda não sabe usar a função.

Muita gente ainda não sabe, mas é possível rastrear as pessoas pelo WhatsApp, tanto por meio de celulares Android quanto iOS. Para rastrear alguém pode ser bem simples e em primeiro lugar é preciso que a outra pessoa esteja conectada a internet. Ainda, o celular que está compartilhando a localização também deve possibilitar que o aplicativo tenha acesso ao GPS. Assim, todo usuário do WhatsApp pode optar por compartilhar o seu local com outro contato e é possível optar por três tempos em que o rastreio ficará disponível, podendo ser durante oito horas, uma hora ou quinze minutos. Dessa forma, quem receber a mensagem de rastreio poderá ter acesso a localização da outra pessoa em tempo real.

Para realizar o processo e permitir que outra pessoa rastreie a sua localização basta seguir o passo a passo a seguir.

No Android

Em primeiro lugar, você deve abrir a conversa do WhatsApp com a pessoa que deseja compartilhar sua localização; Depois, toque no ícone representado por um clipe de papel e depois em localização; Agora você deve optar pela opção “Localização em tempo real” e depois em “Continuar”; Por fim, a sua localização estará disponível no chat da conversa com um quadro do Maps. Com isso, basta que o remetente toque na imagem para acessar a sua localização.

No iOS

Já no iPhone, será necessário abrir a conversa e tocar no ícone “+”; Por conseguinte, é preciso clicar em localização; Assim, será possível selecionar o tempo que deseja compartilhar a informação; Por fim, basta enviar sua localização através do ícone representado por uma seta e a outra pessoa poderá rastrear a sua localização.

Conheça mais sobre o WhatsApp

O WhatsApp foi criado no ano de 2009 pelos veteranos do Yahoo, Brian Acton e Jan Koum. Assim, a sede fica localizada na cidade de Santa Clara, na Califórnia. Dessa forma, só em 2012 o aplicativo cresceu de dois bilhões de mensagens por dia no mês de abril para dez bilhões de mensagens diárias em agosto do mesmo ano.

Além disso, atualmente o aplicativo faz parte do grupo Meta, que também administra o Facebook e o Instagram. Com isso, a empresa tem agregado diversas novas funções para o aplicativo nos últimos anos, através da sua equipe de especialistas, que vem trabalhando para melhorar a funcionalidade da plataforma.

