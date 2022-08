| Saiba como se prevenir contra o vazamento de dados pessoais por aplicativos

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2022

Google exclui 17 aplicativos responsáveis por vazamento de dados e acende um alerta para usuários do sistema Android. (Foto: Reprodução)

A multinacional Google excluiu 17 aplicativos da Play Store que possuíam malwares responsáveis por capturar telas, roubar senhas e PINs e dados bancários, preocupando usuários do Android ao redor do mundo. Pensando nisso, listamos dicas para evitar o uso de aplicativos com malwares que podem resultar no vazamento de dados no seu aparelho.

Confira agora algumas dicas para evitar ter os seus dados pessoais invadidos por aplicativos maliciosos:

1-Baixe aplicativos na plataforma Play Store

Embora seja quase impossível garantir que todos os aplicativos sejam seguros, a Play Store é a loja de aplicativos oficial do sistema Android e costuma passar por operações de segurança periodicamente. Dessa forma, aplicativos corrompidos são mais comumente inspecionados e excluídos da plataforma. Pensando nisso, opte sempre por baixá-los diretamente na Play Store, não em sites desconhecidos.

2-Evite aplicativos de desenvolvedores desconhecidos

Empresas desenvolvedoras de aplicativos podem ser facilmente encontradas no Google ou no seu mecanismo de pesquisa de preferência. Recomendamos que opte por fazer download de aplicativos que sejam de empresas conhecidas e confiáveis ou, se não for possível, leia comentários da desenvolvedora em questão antes de realizar o download.

3-Não baixe aplicativos com poucos números totais de instalação

Aplicativos que foram instalados poucas vezes tendem a ter baixas avaliações e, por conseguinte, pouca verificação de segurança dos dados do dispositivo. Podem, também, ser desenvolvidos por empresas menos seguras. Dito isso, opte preferencialmente por aplicativos que já foram testados e aprimorados.

4-Sempre leia os comentários de avaliação dos usuários

Aplicativos devem ser constantemente atualizados, atendendo às solicitações e reclamações de usuários que costumam deixar suas impressões nos comentários da loja virtual. Dessa forma, leia sempre os comentários do aplicativo que deseja baixar. Lá, você conseguirá avaliar se os erros e “bugs” foram corrigidos e se já houve alguma falha de segurança, e assim poderá julgar se deve ou não baixá-lo.

