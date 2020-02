Neymar agendou para este domingo (2) a festa pelo seu aniversário de 28 anos – celebrado no dia 5 de fevereiro -. Diferentemente de outros anos, com grandes eventos organizados por patrocinadores na capital francesa e eventos que contavam com centenas de convidados, o brasileiro se preocupou em restringir a lista de presença e “pegar mais leve”, como garantem pessoas de seu entorno.

O local escolhido por Neymar para a festa foi a casa noturna Yoyo, situada no 16.º arrondissement de Paris. O evento será fechado. No convite, um pedido aos convidados: “venham celebrar o aniversário vestidos de branco”.

Davi Lucca e Medina

Para a semana de aniversário, Neymar já tem a presença do filho, David Lucca, em Paris, assim como dos “Toiss”, o grupo de melhores amigos, e o surfista Gabriel Medina. O elenco do Paris Saint-Germain foi inteiramente convidado.

Neste ano, a preocupação de Neymar foi a de realizar uma festa mais discreta que as anteriores, marcadas pela presença de artistas e com grande exposição em redes sociais. O abuso em comemorações foi mal visto pela mídia francesa.

A programação da festa de Neymar também está afetada pela agenda do PSG. O time joga sábado em Paris, diante do Montpellier, pelo Campeonato Francês, e volta a atuar na terça-feira, 48 horas depois da celebração, diante do Nantes, fora de casa.

No entorno do jogador há a explicação de que a badalada festa anterior de aniversário de Neymar aconteceu em uma época que o jogador estava lesionado no pé direito e com a celebração extravagante sendo armada para o animar. Desta vez, o camisa 10 do PSG vive grande fase dentro de campo e tem como foco as partidas de oitavas de final da Liga dos Campeões, contra o Borussia Dortmund, nos dias 19 de fevereiro e 10 de março.

Atrações musicais

Neymar convidou Maiara e Maraísa, Rodriguinho e Gaab para animar os convidados com muita música boa. O evento promete ser cheio de pompa como nos anos anteriores e, claro, reunir famosos brasileiros, os amigos parças, as amigas bonitonas e a família do craque. No ano passado, a cor vermelha foi o tema da festa do jogador. Na ocasião, Neymar foi às lágrimas quando Marília Mendonça apareceu de surpresa no evento.