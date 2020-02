Musa da Tom Maior, Francine Carvalho samba debaixo de chuva com look ousado

Com um macacão transparente, a loira caprichou no decotão e esbanjou samba no pé.

Nem a chuva que caiu na noite de -feira (31) em São Paulo desanimou Francine Carvalho, a musa da Tom Maior, durante o primeiro ensaio técnico da escola no Sambódromo do Anhembi.

Com um macacão transparente e cheio de brilho, a loira caprichou no decotão e esbanjou samba no pé, roubando a cena. Ostentando boa forma, ela deu uma prévia do que exibirá na avenida e contou, nos bastidores, que segue à risca um protocolo na clínica de estética para manter tudo no lugar.

“Nessa reta final é foco total no shape, nada pode balançar. Tenho feito muitos tratamentos estéticos, tudo com aparelhos de alta tecnologia. E os resultados são incríveis, já percebi uma diferença e tanto no corpo. Como não consigo manter uma rotina intensa de treinos nessa época de corre-corre, a estética salva”.

Além de desfilar na Tom Maior, Francine Carvalho também estará com a Gaviões da Fiel, em São Paulo, e com a X9 Pioneira, na cidade de Santos. Nessa última, ela estreia como rainha de bateria.

“2020 é de jornada tripla, e emoção tripla também. Esse Carnaval será o mais especial da minha vida. Sou recebida com muito amor nas três escolas, não rola aquela disputa, tenho uma relação de muito carinho com todas”, garante. “Estou preparando três fantasias inéditas, todas ousadas e luxuosas. Vou surpreender”, promete.