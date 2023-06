Brasil Veja dicas para agilizar o pedido de pensão por morte

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O processo visa a dar mais celeridade na análise do benefício, que ocupa o terceiro lugar na fila de requerimentos do órgão. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) começou a conceder pensão por morte de forma automática. O processo visa a dar mais celeridade na análise do benefício, que ocupa o terceiro lugar na fila de requerimentos do órgão.

Do 1,2 milhão de pedidos acumulados (sem contar aqueles referentes a benefícios que dependem de perícia, como o auxílio-doença) em abril, 136 mil eram solicitações de pensão por morte, o que corresponde a 10,8% do total.

O primeiro pedido de pensão por morte foi liberado de forma automática a um segurado do Rio de Janeiro na sexta-feira (23). Na automação da análise, o INSS utiliza os dados que já estão nos sistemas da Previdência Social e confere com as informações fornecidas pelo cidadão na hora do pedido.

Dados que constam da base de informações de outros órgãos também são usados na averiguação. Assim, o requerimento é concluído mais rapidamente.

A pensão por morte urbana é o benefício voltado aos dependentes dos segurados do instituto que vivem em áreas urbanas. O pedido pode ser feito pelo site ou aplicativo Meu INSS. Veja como:

Como pedir o benefício?

Entre no aplicativo ou site Meu INSS e faça o login. Depois, clique no botão “Novo pedido” e digite o nome do serviço ou do benefício e escolha a opção desejada. Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções fornecidas.

Quais documentos são necessários?

O sistema pede os números de CPF da pessoa falecida e dos dependentes. Documentos que comprovem tempo de contribuição e documentos dos dependentes também podem ser solicitados.

É possível fazer o pedido por procuração?

Se quem fizer o pedido for procurador ou representante legal, é preciso apresentar uma procuração ou um termo de representação legal, assim como um documento de identificação com foto.

Como acompanhar a resposta?

Para acompanhar e receber a resposta do processo, basta acessar o aplicativo ou o site Meu INSS e clicar no botão “Consultar pedidos”. Depois, basta procurar o processo na lista e clicar em “Detalhes” para ver as informações e o andamento do processo.

Cônjuges

Na hora de requerer a pensão, o marido ou a mulher devem submeter pelo menos dois documentos dentro de uma longa lista para embasar o pedido. Entre as provas aceitas, estão contrato da união estável, certidão de casamento ou de nascimento dos filhos e até informações financeiras que demonstrem a dependência econômica ou o compartilhamento do dia a dia, como conta bancária conjunta, declaração do Imposto de Renda ou contas de consumo da residência do casal.

No caso de quem é casado no civil — principalmente as relações mais longas —, há ainda um detalhe que acaba esquecido por muitos: a necessidade que a certidão esteja atualizada. Isso ocorre para que fique provado que não houve averbação de divórcio, numa forma de evitar fraudes na concessão do benefício.

Documentos aceitos

– certidão de nascimento de filho do casal;

– certidão de casamento ou contrato de união estável;

– declaração do Imposto de Renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

testamento;

– declaração especial feita perante tabelião;

– prova de que o casal vivia na mesma casa, como contas de consumo e demais comprovantes de residência que demonstrem a comunhão nos atos do dia a dia;

– procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

– conta bancária conjunta;

– registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

– anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

– apólice de seguro que tenha o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

– ficha de tratamento em instituição de assistência médica, onde conste o segurado como responsável;

– escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;

– declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos; ou quaisquer outros que possam assegurar a união.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/veja-dicas-para-agilizar-o-pedido-de-pensao-por-morte/

Veja dicas para agilizar o pedido de pensão por morte

2023-06-24