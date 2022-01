Saúde Veja em quanto tempo os sintomas da covid surgem depois de contato com infectado

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2022

Incubação do coronavírus dura de dois a 14 dias após o contágio.

Desde o fim de 2021, os números de casos novos de Covid-19 aumentaram no Brasil. Esse crescimento ocorre, sobretudo, por conta da variante ômicron, que possui uma capacidade maior de contágio. Com essa situação, é comum que tenhamos algum contato com alguém que testou positivo para a doença.

Em um artigo publicado para o site da John Hopkins Medicine, a epidemiologista Lisa Lockerd Maragakis comenta que a incubação do vírus é classificada como o tempo entre a infecção e quando os sintomas aparecem. Durante essa fase, você pode transmitir o coronavírus para outra pessoa mesmo não apresentando sintomas.

A especialista explica que, em geral, os sintomas começam de dois a 14 dias após a infecção. “É por isso que, se você suspeitar que foi exposto a alguém com Covid-19, deve se colocar em quarentena, observar os sintomas e considerar fazer o teste quatro ou cinco dias após a exposição. Dessa forma, você pode ajudar a evitar a propagação do Covid-19”, comenta a médica.

Com o aparecimento dos primeiros sinais, é chegada a fase aguda, que dura de uma a duas semanas em casos leves. Os sintomas mais comuns da Ômicron são dor de cabeça, nariz escorrendo, fadiga, espirros, dor de garganta, tosse e febre.

A infectologista Maria Isabel de Morais Pinto, da rede de saúde Dasa, afirma que, ainda que os quadros clínicos agora não sejam tão graves quando acontecem entre vacinados, é necessário estar atento para a possibilidade de transmissão do vírus e, por isso, o mais indicado é realizar um exame para confirmar ou descartar a suspeita.

O exame mais indicado para o diagnóstico é o teste PCR, que deve ser feito ao menos cinco dias após o contato com a pessoa infectada. “A circulação do vírus pode alcançar outros com proteção menor, seja por não estarem vacinados ou por uma má resposta do sistema imunológico”, explica a médica.

Isolamento

De acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, órgão equivalente à Anvisa nos Estados Unidos, a indicação é se isolar por pelo menos cinco dias após seu último contato com uma pessoa que teve Covid-19. Com o aparecimento de sintomas, esse período deve ser de 10 dias.

Segundo o CDC, caso o teste dê negativo, você poderá sair de casa, mas deve continuar usando uma máscara bem ajustada quando estiver perto de outras pessoas por até 10 dias após seu último contato próximo com alguém com Covid-19. A máscara deve possuir um alto grau de proteção, sendo o modelo PFF2 o mais recomendado.

“Se você testar positivo, deve se isolar por pelo menos cinco dias a partir da data do seu teste positivo se não tiver sintomas. Se você desenvolver sintomas de Covid-19, isole por pelo menos cinco dias a partir da data em que os sintomas começaram. Evite pessoas com alto risco de doença grave, lares de idosos e outros ambientes de grande risco por pelo menos 10 dias”, indica o órgão de saúde.

Outra recomendação importante para quem teve contato com alguém que está infectado pelo coronavírus é evitar lugares onde não possa usar máscara, como restaurantes e academias, por pelo menos 10 dias.

Duração

Um estudo britânico realizado pela iniciativa ZOE Covid, mostrou que 70% dos infectados se recuperam dos sintomas causados pela Ômicron em sete dias. Além disso, 12% das pessoas com a variante afirmam que já se sentiam melhor apenas um dia depois de terem os primeiros sinais da doença. Em relação à Delta, 44% tinham sintomas por até sete dias e 5% estavam melhores 24 horas depois.

