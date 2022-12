Geral Veja lista com os nomes mais cotados para comandar ministérios no novo governo

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2022

Número de ministérios pode chegar a 34 na nova gestão. (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Com a equipe de transição formada e já atuando em Brasília, os nomes cotados para os principais ministérios do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passam a ocupar espaço de destaque no debate político. A expectativa é de que sejam criados ou desmembrados até onze ministérios, elevando o número total de pastas dos atuais 23 para até 34.

Após a confirmação de equipes técnicas do governo de transição divididas em 31 setores, também tem sido levantada a hipótese de que esse desenho seja reproduzido na montagem da Esplanada dos Ministérios. Por enquanto, nenhum nome ou pasta foi confirmado oficialmente.

Até agora, existe a perspectiva de que três ministérios do governo Jair Bolsonaro (PL) sejam desmembrados em nove novos gabinetes. O Ministério da Economia dará lugar aos ministérios da Fazenda, do Planejamento e do Comércio Exterior; o Ministério da Justiça e Segurança Pública abrirá espaço para as pastas da Justiça, da Segurança Pública e dos Povos Originários; e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos dará origem aos ministérios dos Direitos Humanos, da Mulher e da Igualdade Racial. Também devem ser recriados os ministérios da Cultura e da Pesca, atualmente reduzidos a secretarias.

Veja abaixo quem são os principais cotados para alguns dos ministérios:

Ministério da Fazenda

– Fernando Haddad: Ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo. Advogado, é professor e ficou em segundo lugar na disputa pelo governo de São Paulo nas eleições deste ano. É filiado ao PT.

– Alexandre Padilha: Médico, é deputado federal pelo PT de São Paulo. Foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff (PT). Atuou na campanha de Lula junto ao empresariado, representando inclusive o então candidato em diversas reuniões.

– Rui Costa: Economista, está no segundo mandato como governador da Bahia. Foi vereador de Salvador e deputado federal pela Bahia. É filiado ao PT.

– Wellington Dias: Foi governador do Piauí por quatro mandatos, além de vereador em Teresina, deputado estadual deputado federal e acaba de ser eleito senador pelo PT piauiense.

– Henrique Meirelles: Economista e político. Foi ex-ministro da Fazenda do governo Temer, ex-presidente do Banco Central no governo Lula e ex-secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. É filiado ao PSD.

– Persio Arida: Formulador do Plano Real e ex-presidente do Banco Central durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Historicamente, foi próximo ao PSDB

Ministério da Defesa

– José Múcio Monteiro: Ex-presidente do Tribunal de Contas da União (TCU) e ex-ministro das Relações Institucionais (2007-2009), José Múcio Monteiro Filho é o principal cotado para ser ministro da Defesa no novo governo Lula. Conhecido de longa data do presidente eleito, Múcio também foi deputado federal por Pernambuco durante cinco mandatos e tem carreira de quase cinquenta anos de vida pública.

– Jaques Wagner: Senador pelo Estado da Bahia. Foi governador do Estado por dois mandatos e ministro-chefe da Casa Civil no governo Dilma. É bastante próximo a Lula. Cotado também para a Casa Civil.

Ministério da Educação

– Simone Tebet: Senadora do MDB pelo Mato Grosso do Sul. Foi a quarta colocada no primeiro turno da eleição presidencial e manifestou apoio a Lula no segundo turno. Cotada também para a Agricultura ou outra pasta da área social; será uma das coordenadoras da transição no setor de desenvolvimento social.

– Izolda Cela: Professora e política. É governadora do Ceará após a renúncia de Camilo Santana e foi secretária de Educação do Estado do Ceará.

Ministério da Saúde

– Arthur Chioro: Político e médico sanitarista. Foi ministro da Saúde no governo Dilma entre os anos de 2014 e 2015.

– José Gomes Temporão: Filiado ao PSB, é médico sanitarista e pesquisador da Fiocruz. Foi ministro da Saúde no governo Lula entre os anos de 2007 e 2010.

– Ludhmila Hajjar: Cardiologista e professora. Recusou o convite de Bolsonaro para compor o Ministério da Saúde no lugar de Eduardo Pazuello.

– Roberto Kalil Filho: Cardiologista e professor. Atende várias celebridades da política, inclusive o próprio Lula.

– Alexandre Padilha: Médico, é deputado federal pelo PT de São Paulo. Foi ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff (PT). Atuou na campanha de Lula junto ao empresariado, representando inclusive o então candidato em diversas reuniões. Também é cotado para Fazenda e Relações Institucionais.

Ministério da Justiça

– Flávio Dino: Advogado, professor, ex-magistrado e político. Foi governador do Maranhão pelo PC do B, migrou para o PSB e foi eleito senador pelo Estado em 2022.

– Ricardo Lewandowski: Jurista e magistrado. É ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e foi indicado por Lula em 2006. Sua aposentadoria na Corte é prevista para maio de 2023. Não tem filiação partidária.

– Marco Aurélio Carvalho: Coordenador geral do Grupo Prerrogativas e fundador da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD). Faz parte do núcleo-duro de conselheiros de Lula.

– Silvio Almeida: Advogado, filósofo e professor. É escritor do livro Racismo Estrutural.

– Pierpaolo Bottini: Advogado e professor. É diretor de Direito Penal Econômico do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais e da Associação Internacional de Direito Penal.

– Sérgio Renault: Advogado. É membro do Grupo Prerrogativas e foi assessor do Banco Mundial para o projeto de modernização do Poder Judiciário.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

