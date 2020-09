Os ensaios mostraram que a vacina foi capaz de induzir a resposta tanto por anticorpos como por células T até 56 dias depois da administração da dose. Todos os efeitos colaterais, como febre, dores de cabeça, dores musculares e reações no local da injeção, foram considerados leves ou moderados.

“Exatamente o tipo de resposta imune que esperávamos”, declarou à época, Andrew Pollard, professor de pediatria na Universidade de Oxford.

5) O que disseram as autoridades do Brasil?

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) disse que nenhum paciente brasileiro apresentou “eventos adversos graves” durante os testes da vacina de Oxford.

“No Brasil, não há relato de eventos adversos graves em voluntários”, disse a instituição em um comunicado. “A Anvisa já está em contato com o laboratório AstraZeneca para o acesso à totalidade das informações e interlocução com outras autoridades de medicamentos no mundo.”

Segundo a Anvisa, a informação sobre a suspensão chegou ainda na terça, uma vez que o Brasil é um dos países que participa do estudo global. Ela explicou que a investigação deve verificar se o caso do paciente britânico tem relação com a vacina aplicada.

Já a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que deverá produzir as doses da vacina no país, disse que foi informada pelo laboratório britânico e que vai acompanhar os resultados das investigações para se manifestar oficialmente.