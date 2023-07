Tecnologia Veja o que já se sabe sobre o novo iPhone 15, a ser lançado em breve

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

O valor para adquirir o mais novo aparelho da Apple deve bater o recorde de mais caro já vendido pela empresa. (Foto: Divulgação)

Ele ainda nem sequer foi lançado, mas nem a expectativa do alto custo (segundo a revista Forbes, o modelo mais em conta, com 128 GB de memória, custará cerca de R$ 6.300) diminui o interesse dos usuários no iPhone 15, que promete trazer uma série de novidades. O valor para adquirir o mais novo aparelho da Apple deve bater o recorde de mais caro já vendido pela empresa.

– Quanto custará o iPhone 15 Pro Max? Esse valor, no entanto, é referente ao modelo mais em conta. O iPhone 15 Pro Max com 256 GB custará US$ 1.399 (R$ 6.789); com 512 GB, US$ 1.599 (R$ 7.760); e o com 1 TB, o mais caro, sairá a US$ 1.799 (R$ 8.731). Segundo a publicação, a alta no preço seria um reflexo da “inflação mundial [que] resultou em vários aumentos de preços para os compradores internacionais”.

– Poderia ser ainda mais caro? A publicação destaca, no entanto, que a “boa recuperação do dólar nos últimos anos” atenuou o aumento dos preços. Segundo a Forbes, compradores ao redor do mundo também podem ser atingidos pelos aumentos. Nas lojas online da Apple, o iPhone 14, modelo mais atual da marca, custam de US$ 999 (R$ 4.848) a US$ 1.499 (R$ 7.275).

– Estimativas de vendas: Os aparelhos da nova linha do iPhone devem começar a ser produzidos em massa a partir de agosto, com cerda de 84 milhões de unidades produzidas em 2023, segundo a Forbes.

– O que eles terão de novidades? Os modelos também terão atualizações como “chassi de titânio, engates superfinos, UWB atualizado e um chipset A17 de última geração, além de todos os novos aparelhos adotarem a entrada USB-C, a mesma usada em aparelhos android.

Motivo para troca

O analista Dan Ives, da consultoria WedBush, afirma que milhões de consumidores não trocam de smartphone há três a cinco anos, algo em torno de 25% da base instalada de usuários da Apple. Com isso, o próximo iPhone (batizado informalmente de iPhone 15) pode ser um grande motivo para a troca de aparelho.

“Em nossa opinião, o mercado subestimou seriamente a enorme oportunidade de atualização da base instalada em torno do iPhone 14. Agora, existe um minisuperciclo do iPhone 15 à frente, com cerca de 25% da base de clientes de ouro da Apple sem atualizar seus celulares há mais de quatro anos”, escreveu Ives. Isso seria algo em torno de 250 milhões de aparelhos aptos para uma atualização.

Otimista, ele prevê que a Apple pode atingir avaliação de mercado de US$ 3,5 trilhões ou até superar US$ 4 trilhões no ano fiscal de 2025, graças a esse impulso do iPhone 15 e do futuro Vision Pro, os óculos de realidade virtual da Apple revelados em junho passado – as vendas começam no ano que vem.

Em 30 de junho, a Apple voltou a ser a única empresa do mundo avaliada em US$ 3 trilhões, marco que ela mesma quebrou em janeiro de 2022. As informações são dos jornais O Globo e O Estado de S. Paulo.

