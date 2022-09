Política Veja o que os presidenciáveis disseram sobre o Dia da Independência do Brasil

Por Redação O Sul | 7 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Candidatos fizeram postagens nas redes sociais ou divulgaram notas Foto: Freepik Candidatos fizeram postagens nas redes sociais ou divulgaram notas. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Candidatos à Presidência da República se manifestaram nas redes sociais e por meio de notas sobre os 200 anos da Independência do Brasil, celebrados nesta quarta-feira (07).

O candidato do PDT, Ciro Gomes, afirmou: “Viva o 7 de Setembro! E que Deus nos abençoe para que nada nem ninguém sejam capazes de roubar a nossa paz e a nossa liberdade neste dia ou em qualquer momento da nossa história. Vamos em frente com a mais profunda esperança de que encontraremos, juntos, um novo caminho”.

“7 de Setembro deveria ser um dia de amor e união pelo Brasil. Infelizmente, não é o que acontece hoje. Tenho fé que o Brasil irá reconquistar sua bandeira, soberania e democracia”, escreveu o postulante do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, nas redes sociais.

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), compartilhou nas redes sociais um vídeo da queima de fogos que marcou o início das celebrações do bicentenário da Independência em Brasília, na madrugada desta quarta, e escreveu: “Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil”.

Simone Tebet (MDB) gravou uma propaganda eleitoral com a bandeira do Brasil e declarou: “Essa bandeira não tem partido. Essa bandeira não tem dono. Essa bandeira é de todos nós”.

Soraya Thronicke, do União Brasil, também se manifestou: “Hoje, eu estou vestida de amarelo, uma das cores da nossa bandeira. A cor significa prosperidade e riqueza, muito diferente do que a gente está vendo por aí; diferente do que a gente está vendo pelos quatro cantos do País, que é fome, desalento, desemprego, desespero. Pior do que o ódio, é o medo que estão tentando implantar em nós. Nada de medo! Vamos juntos, todos, porque o Brasil é nosso! As cores são nossas! A bandeira é nossa!”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política