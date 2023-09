Mundo Veja o que se sabe sobre o caso do brasileiro condenado à prisão perpétua e que fugiu da cadeia nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Autoridades locais estão oferecendo uma recompensa de US$ 10 mil por informações que levem à sua prisão. (Foto: Reprodução)

O brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, condenado à prisão perpétua por esfaquear e matar sua ex-namorada, fugiu de um presídio na cidade de Chester, no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos.

O governo do condado emitiu um comunicado por meio de uma rede social e informou que ele teria escapado na manhã do dia 31, vestindo uma camisa branca, shorts cinza e tênis branco. Além disso, oferecem uma recompensa de US$ 10 mil, equivalente a R$ 49,5 mil, por informações que levem até Danilo Cavalcante.

Segundo o órgão, detetives e a Polícia Estadual da Pensilvânia realizam uma busca com helicópteros e cães em todo o território enquanto as autoridades penitenciárias conduzem uma investigação interna.

O Ministério Público da cidade definiu Danilo como “um homem extremamente perigoso”. As autoridades acreditam que o cidadão brasileiro está indo para o sul, provavelmente para o México e depois de volta ao Brasil.

Fuga

Em uma coletiva de imprensa, o diretor interino da prisão, Howard Holland, não deu detalhes sobre como ocorreu a fuga, dizendo apenas que uma investigação está em curso.

O brasileiro foi visto pela última vez caminhando ao longo de uma estrada no município de Pocopson, nas proximidades, cerca de uma hora depois de escapar da prisão.

Os residentes em um raio de 9 quilômetros ao redor da prisão foram notificados sobre a fuga e alertados para terem extrema cautela.

Prisão perpétua

Cavalcante foi condenado em 16 de agosto por homicídio em primeiro grau pelo assassinato da ex-namorada em 2021. Ele foi condenado à prisão perpétua sem liberdade condicional na semana passada.

O crime ocorreu na cidade de Phoenixville, em abril de 2021. A vítima tinha 34 anos e foi assassinada na frente dos dois filhos pequenos, que tinham quatro e sete anos na época. Segundo as investigações, Danilo não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava a vítima. Ele foi preso menos de duas horas depois do assassinato.

Danilo Cavalcante também é procurado em um caso de homicídio de 2017 no Brasil, que o levou a fugir do país, disse Robert Clark, vice-supervisor do US Marshals Service.

“Este é um homem muito perigoso”, disse Clark em entrevista coletiva. “Acho que é por isso que vemos aqui tanta dedicação da polícia estadual, do Marshals Service e de nossos parceiros estaduais e locais.”

Na sexta-feira (1º), a promotoria anunciou que também aumentaria o prêmio em dinheiro por qualquer informação que levasse à captura de Cavalcante para US$ 10 mil, oferecido pelos Comissários do Condado de Chester e pelo US Marshals Service.

Cavalcante é “muito bom em se esconder das autoridades e acreditamos que ele fará tudo ao seu alcance para tentar fugir agora. Há centenas de pessoas no solo e no ar procurando por ele neste momento”, disse um policial do condado.

