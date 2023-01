Política Veja o questionário da Polícia Federal aos presos pelos atos na Praça dos Três Poderes

Por Redação O Sul | 12 de janeiro de 2023

Questionário foi entregue a todos os presos pela PF para fazer o registro e associação com os possíveis crimes cometidos pelos terroristas. (Foto: Reprodução)

Todos os presos pela Polícia Federal (PF) após os atos terroristas aos prédios dos Três Poderes, no último domingo (8), responderam a questionário que perguntava sobre o financiamento para ida ao Distrito Federal (DF), as redes sociais dos golpistas e se os terroristas danificaram algum bem público.

Veja abaixo os questionamentos feitos pela PF aos presos:

Você veio de qual cidade?

Qual a sua fonte de renda?

Quem financiou a sua vinda (colocar nome e telefone)?

Quando chegou ao acampamento localizado aos redores do quartel

general do Exército brasileiro?

Quais as redes sociais que utiliza?

Quais são as suas contas (nome do perfil)?

Incentivou as manifestações?

Você participou das manifestações na Praça dos Três Poderes no 08/01/2023?

Em caso positivo, entrou em algum prédio público?

Você danificou algum bem público?

Você saberia apontar alguma pessoa que danificou o patrimônio público na Esplanada dos Ministérios?

O questionário foi confirmado por fontes da Polícia Federal. O documento, que é intitulado de “Termo de Qualificação e Interrogatório”, apresenta as garantias constitucionais dos presos e pede autorização aos golpista para o envio de intimação.

Questionário

O documento obtido foi respondido por uma pessoa, de 21 anos. Entre as respostas, o golpista afirma que não tinha sido preso anteriormente, que é locador de imóveis e tem renda mensal de R$ 2,2 mil.

Sobre o financiamento, a pessoa responde que ela que financiou a ida a Brasília, junto a outros amigos. Sobre os atos de vandalismo aos prédios dos Três Poderes, o preso respondeu que não danificou nenhum bem público e que “não saberia” identificar vândalos que danificaram os prédios públicos no Distrito Federal.

Ato terrorista

Manifestantes radicais contrários ao novo governo invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, no domingo, após entrar em confronto com a Polícia Militar na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Os participantes de atos antidemocráticos estavam com pedaços de paus e pedras.

Policiais militares tentaram conter os extremistas com uso de spray de pimenta, no entanto, eles invadiram a área de contenção que cercava o Congresso Nacional. Imagens do local mostram que um veículo da Força Nacional caiu no espelho d’água do Congresso.

Vidraças da sede do Congresso foram quebradas e obras de arte e esculturas danificadas. Os radicais alcançaram o Salão Verde da Câmara dos Deputados, área que dá acesso ao plenário da Casa. Os policiais também usaram bombas de efeito moral na tentativa de conter os participantes do ato antidemocrático.

