O aluguel de uma mansão no Jardim Botânico pode chegar a R$ 90 mil. (Foto: Google Earth)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na decisão, Moraes afirmou que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares ao usar redes sociais de aliados – incluindo seus três filhos parlamentares – para divulgar mensagens com “claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio ostensivo à intervenção estrangeira no Poder Judiciário brasileiro”.

Como resultado da nova decisão, equipes da Polícia Federal fizeram novas buscas na casa do ex-presidente da República, em um condomínio em área nobre de Brasília.

A residência é alugada e fica no Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, local conhecido pelas casas de alto padrão. O local está a cerca de 20 minutos do Congresso Nacional, na região central de Brasília.

O levantamento realizado pelo g1 em 2023, mostrou que o aluguel de uma mansão no Jardim Botânico pode chegar a R$ 90 mil.

O endereço é o mesmo onde a PF também fez buscas no dia 18 de julho – quando Bolsonaro passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

Endereço de Bolsonaro desde 2023

O ex-presidente mora no Jardim Botânico desde que deixou a presidência da república. Ele vive com a esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e a filha do casal, Laura.

Após perder as eleições presidenciais daquele ano, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, onde passou uma temporada. Após retornar ao Brasil, já no primeiro semestre de 2023, o ex-mandatário se mudou para o Jardim Botânico.

No mesmo condomínio, Bolsonaro ainda chegou a se mudar de residência. Em novembro de 2024 após reclamar do pouco espaço e da falta de privacidade devido à curiosidade de vizinhos, o ex-mandatário mudou para a casa atual.

Expectativa é que prisão domiciliar de Bolsonaro não seja avaliada pelo plenário da 1ª Turma

A decisão que colocou o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não deve ser levada ao plenário da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Pelo menos este é a expectativa de momento.

Segundo ministros da Corte ouvidos pelo blog, o entendimento é que a Turma já referendou as medidas cautelares impostas anteriormente ao ex-presidente, por 4 votos a 1.

Isso significa que a decisão de Moraes tem base colegiada — e que o descumprimento das cautelares não exige novo julgamento, por configurar uma afronta à decisão do colegiado já existente.

2025-08-04