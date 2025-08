Esporte A declaração de Renato Portaluppi direcionada ao Grêmio de Mano Menezes

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











Após o jogo, Renato surpreendeu ao destacar o desempenho defensivo do Grêmio de Mano, mesmo na derrota. Foto: Lucas Uebel/Grêmio Após o jogo, Renato surpreendeu ao destacar o desempenho defensivo do Grêmio de Mano, mesmo na derrota. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O reencontro entre Renato Portaluppi e o Grêmio movimentou os bastidores da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Agora técnico do Fluminense, Renato enfrentou o clube onde fez história pela primeira vez desde sua saída no fim de 2024. A vitória por 1 a 0 no Maracanã teve sabor especial e não apenas pelos três pontos, mas também pelas palavras deixadas após o apito final.

Antes do início da partida, o clima entre os técnicos foi de respeito mútuo. Renato fez questão de se dirigir até Mano Menezes para cumprimentá-lo com um abraço. A cena, marcada pela cordialidade, foi o prenúncio de um duelo técnico tenso e equilibrado.

Após o jogo, Renato surpreendeu ao destacar o desempenho defensivo do Grêmio, mesmo na derrota. “Temos que elogiar a marcação do Grêmio. Eles não deixaram a gente sair na transição rápida. Armei a equipe com velocidade, mas a marcação foi muito forte”, afirmou o treinador.

Vale destacar que, mesmo com a proposta ofensiva do Fluminense, o Tricolor Gaúcho conseguiu conter boa parte das investidas no segundo tempo. Isso porque a equipe de Mano Menezes ajustou o posicionamento e passou a pressionar mais alto, complicando a vida do time carioca.

Crítica construtiva ao ex-clube

Com o gol de Everaldo ainda no primeiro tempo, o Fluminense garantiu sua primeira vitória no Brasileirão desde o retorno do Mundial de Clubes. “Foi um jogo pegado, muito disputado. Característico das equipes do Sul. Sabíamos que seria uma partida com poucas chances. Aproveitamos a que tivemos com o gol do Everaldo”, acrescentou Renato.

Além disso, o resultado ajuda o time carioca a respirar na tabela. Por outro lado, o Grêmio segue em momento delicado. Sendo assim, o elogio de Renato mostra que, apesar da derrota, o time de Mano apresentou evolução tática.

Dessa maneira, a partida marcou mais do que um confronto esportivo. Foi um reencontro simbólico, repleto de respeito, e com isso, deixou claro que as relações no futebol podem ir além da rivalidade, inclusive com reconhecimento entre técnicos.

O Tricolor volta a campo no próximo domingo (10), às 20h30min, quando recebe o Sport na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 19ª rodada. A partida será decisiva para tentar retomar o caminho das vitórias e recuperar a confiança da equipe.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/a-declaracao-de-renato-portaluppi-direcionada-ao-gremio-de-mano-menezes/

A declaração de Renato Portaluppi direcionada ao Grêmio de Mano Menezes

2025-08-04