Política Veja onde fica a casa em que Jair Bolsonaro cumprirá prisão domiciliar

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











O aluguel de uma mansão no Jardim Botânico pode chegar a R$ 90 mil. Foto: Tony Winston/Agência Brasília O aluguel de uma mansão no Jardim Botânico pode chegar a R$ 90 mil. (Foto: Tony Winston/Agência Brasília) Foto: Tony Winston/Agência Brasília

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou nesta segunda-feira (4) a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Na decisão, Moraes afirmou que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares impostas a ele ao veicular conteúdo na rede social dos filhos. Por isso, o uso de tornozeleira eletrônica foi substituído pela prisão domiciliar, mais restritiva.

Como resultado da nova decisão, equipes da Polícia Federal fizeram novas buscas na casa do ex-presidente da República, em um condomínio em área nobre de Brasília.

A residência é alugada e fica no Condomínio Solar de Brasília, no Jardim Botânico, local conhecido pelas casas de alto padrão. O local está a cerca de 20 minutos do Congresso Nacional, na região central de Brasília. Levantamento realizado em 2023 mostrou que o aluguel de uma mansão no Jardim Botânico pode chegar a R$ 90 mil.

O endereço é o mesmo onde a Polícia Federal também fez buscas no dia 18 de julho – quando Bolsonaro passou a ser monitorado por tornozeleira eletrônica. O ex-presidente mora no Jardim Botânico desde que deixou a Presidência da República. Ele vive com a esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, e a filha do casal, Laura.

Após perder as eleições presidenciais daquele ano, Bolsonaro viajou para os Estados Unidos, onde passou uma temporada. Após retornar ao Brasil, já no primeiro semestre de 2023, o ex-mandatário se mudou para o Jardim Botânico.

No mesmo condomínio, Bolsonaro ainda chegou a se mudar de residência. Em novembro de 2024 após reclamar do pouco espaço e da falta de privacidade devido à curiosidade de vizinhos, o ex-mandatário mudou para a casa atual.

Alexandre de Moraes

A Polícia Federal apreendeu o celular do ex-presidente ao cumprir mandado de prisão domiciliar nesta segunda. Agentes da corporação foram à sua casa, em um condomínio de Brasília, no início da noite. A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, do STF.

Em sua decisão, Moraes diz que houve “reiterado descumprimento de medidas cautelares”. O ministro justificou a medida com base na participação de Bolsonaro, via chamada de vídeo, na manifestação que reuniu apoiadores em Copacabana, na Zona Sul do Rio.

“Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a tentar coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a Justiça, tanto que, o telefonema com o seu filho, Flávio Nantes Bolsonaro, foi publicado na plataforma Instagram”.

A decisão também impede a proibição de visitas, salvo dos advogados e de outras pessoas que sejam autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal.

Impedido de deixar Brasília e de usar as redes sociais por ordem de Moraes, Bolsonaro participou remotamente de manifestações a seu favor neste domingo. O vídeo com uma das falas, a apoiadores reunidos em Copacabana, no Rio, foi postado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), mas apagado horas depois.

No vídeo publicado por Flávio Bolsonaro, o ex-presidente é visto sentado, com a tornozeleira eletrônica visível, enviando uma mensagem por telefone aos manifestantes reunidos em Copacabana.

“Boa tarde Copacabana, boa tarde meu Brasil, um abraço a todos. É pela nossa liberdade, estamos juntos. Obrigado a todos, é pela nossa liberdade, pelo nosso futuro, pelo nosso Brasil. Sempre estaremos juntos! Valeu!”, disse Bolsonaro.

As restrições foram aplicadas a Bolsonaro após a Polícia Federal apontar indícios de que o ex-presidente tenta atrapalhar o processo em que é réu por tentativa de golpe de Estado.

Segundo Moraes, as medidas cautelares em vigor foram desrespeitadas “mesmo com a imposição anterior de restrições menos severas”, como a proibição de uso das redes sociais e de contato com outros investigados. (Com informações do portal de notícias g1)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/veja-onde-fica-a-casa-em-que-jair-bolsonaro-cumprira-prisao-domiciliar/

Veja onde fica a casa em que Jair Bolsonaro cumprirá prisão domiciliar

2025-08-04