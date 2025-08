Porto Alegre Cidade da Advocacia 2025: OAB-RS realiza o maior evento jurídico do Sul do País a partir desta terça em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

A Cidade da Advocacia, maior evento já promovido pela Ordem dos Advogados do Brasil no Rio Grande do Sul (OAB/RS), será realizada entre esta terça-feira (5) e o sábado (9), no Cais Embarcadero, em Porto Alegre. As atividades gratuitas ocorrem das 9h às 19h, com happy hours e atrações culturais ao final do dia. A expectativa é reunir cerca de 20 mil advogados associados de todo o Estado.

Com uma programação diversificada, a Cidade da Advocacia reunirá palestras, debates, serviços, atendimentos e experiências interativas. Profissionais de diferentes áreas do Direito estarão presentes. O público também poderá acompanhar palestras com nomes como Leandro Karnal, Fernando Schüler e Dado Schneider. A programação completa está disponível no site do evento, em cidadedaadvocacia.com.br/programacao.

Para o presidente da OAB/RS, Leonardo Lamachia, o evento reafirma o papel da advocacia na construção de uma sociedade mais democrática e conectada: “Mais do que um evento, a Cidade da Advocacia é um movimento de valorização da profissão e de aproximação com a sociedade. É o maior encontro jurídico gratuito do Sul do país, pensado para inspirar, acolher e transformar”.

Segundo Lamachia, o evento se estrutura em três eixos principais: capacitação, networking e fortalecimento institucional. “São centenas de palestras e palestrantes sobre os temas mais atuais do Direito.”, afirmou. Também haverá espaço para trocas de experiências entre colegas, reforçando o orgulho e a identidade da advocacia gaúcha.

Para facilitar a vinda de profissionais do interior, a OAB/RS firmou convênios com hotéis e empresas de transporte rodoviário. As inscrições são gratuitas e pode ser feitas no site oficial do evento: cidadedaadvocacia.com.br.

