Michelle Bolsonaro reage à prisão de Jair Bolsonaro com citação bíblica: "Deus mesmo é o Juiz"

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2025

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) reagiu à prisão domiciliar do marido. (Foto: Reprodução)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) reagiu à prisão domiciliar do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), citando uma uma passagem bíblica. “E os céus anunciarão a sua justiça; pois Deus mesmo é o Juiz”, escreveu Michelle, em uma publicação temporária no Instagram.

Bolsonaro teve a prisão domiciliar decretada nessa segunda-feira (4) pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após descumprir medidas cautelares impostas pela Corte.

No domingo (3), o ex-presidente participou, por telefone, de atos promovidos por apoiadores no Rio e em São Paulo, onde Moraes foi um dos principais alvos. Ele estava proibido de usar redes sociais, ainda que por meio de terceiros.

Na decisão, Moraes afirmou que “agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricando para seus partidários continuarem a tentar coagir o STF e obstruir a Justiça, tanto que, o telefonema com seu filho, Flávio Nantes Bolsonaro, foi publicado na plataforma Instagram”.

Parlamentares e dirigentes de partidos do campo bolsonarista também criticaram a medida, alegando que o ex-presidente foi alvo de uma prisão “sem julgamento” e antes da conclusão do processo que apura sua participação na chamada trama do golpe. A ação irá a julgamento em setembro.

Novas medidas

O ministro Alexandre de Moraes estabeleceu nessa segunda-feira (4) novas medidas cautelares contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. A prisão domiciliar foi decretada por tempo indeterminado.

Veja o que acontece om a decisão:

– Bolsonaro vai permanecer com tornozeleira eletrônica;

– O ex-presidente está proibido de receber visitas sem autorização do STF e de usar telefone celular;

– Somente os advogados de Bolsonaro e as pessoas que moram com o ex-presidente podem ter contato com ele. Estão nessa situação a ex-primeira dama Michele Bolsonaro e a filha do casal.

– As pessoas que forem autorizadas a visitar o ex-presidente não poderão usar o celular, tirar fotos ou gravar imagens.

Continuam mantidas as cautelares decretadas no mês passado contra Bolsonaro:

– Proibição de manter contato com embaixadores ou autoridades estrangeiras;

– Proibição de uso de redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros.

– Receber visitas de investigados nas ações penais da trama golpista.

– Proibição de aproximação e acesso a embaixadas e consulados de países estrangeiros.

2025-08-04

2025-08-04