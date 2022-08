Geral Veja os celulares compatíveis com 5G que estão em promoção no Brasil

A estreia das redes 5G em algumas localidades do País deve impulsionar as vendas de celulares compatíveis com o novo padrão tecnológico. (Foto: EBC)

A estreia das redes 5G em algumas localidades do País deve impulsionar as vendas de celulares compatíveis com o novo padrão tecnológico. Ao menos, é o que esperam fabricantes, varejistas e operadoras de telefonia móvel que aproveitaram a proximidade do Dia dos Pais para oferecer descontos em aparelhos, que vão de 10% a 51%.

As promoções incluem tanto os modelos com acesso a redes que simulam o 5G pelo compartilhamento dinâmico de espectro (DSS, na sigla em inglês), quanto modelos compatíveis com as redes 5G non-standalone (NSA, na sigla em inglês) e com as redes 5G standalone (SA), também chamadas de 5G “puro”.

Na segunda-feira (1º), a Asus Brasil lançou promoções para o Dia dos Pais, em seu site, incluindo aparelhos 5G SA. Os aparelhos Zenfone 8, ROG Phone 5s e ROG Phone 5s Pro terão preços reduzidos em até 47%, segundo a fabricante, e as ofertas vão até o dia 14 ou até o fim dos estoques.

A empresa destaca que o modelo ROG Phone 5s, voltado para o público gamer, está em oferta nas varejistas Magazine Luiza, Fast Shop e KaBuM!, por uma média de R$ 4.300 a R$ 5.300,00 dependendo da capacidade de armazenamento do aparelho.

Já a Motorola lançou em seu site a promoção “Hello Pais 5G”, com 15% de desconto para o pagamento à vista do smartphone Motorola edge 30, com preço sugerido de R$ 3.500 e um fone de ouvido Bluetooth de brinde.

Outra promoção da fabricante, chamada “Pais 5G”, em parceria com a Amazon Prime Video, oferece um ano de assinatura do serviço de streaming de vídeos e músicas da Amazon na compra de oito modelos promocionais das linhas Moto G e Motorola edge. Os preços vão de R$ 2.000 a R$ 5.000 e os descontos variam de 10% a 15% à vista.

Além dos smartphones 5G, a Samsung incluiu dispositivos vestíveis, como fones de ouvido e relógios inteligentes, televisores e monitores em sua promoção.

Em média, os descontos são de 30%, mas há produtos com mais de 50% de desconto como o smartphone Galaxy S21+, compatível com redes 5G SA, vendido a R$ 3.600,00 na promoção, com 51,4% de desconto sobre o preço original.

A Fast Shop é uma das varejistas que adaptaram as promoções de Dia dos Pais à chegada do 5G a São Paulo. “Alinhada à importante demanda do mercado pela tecnologia 5G, a Fast Shop preparou uma campanha com aparelhos embarcados com 5G”, disse Eduardo Salem, diretor-geral de operações da Fast Shop.

A campanha promocional divulgada no site e nas redes sociais da varejista, inclui um desconto de 31,6% no iPhone 13, da Apple, com 128 gigabytes (GB) de armazenamento. O modelo da Apple opera em redes 5G DSS e 5G NSA, mas não é compatível com o 5G ‘puro’.

A oferta de Dia dos Pais da varejista inclui descontos de 10% a 17% em smartphones da Samsung como o modelo Galaxy S22 Branco, com 128 gigabytes (GB) de armazenamento, vendido a R$ 5.400 no pagamento com Pix.

A Via disse que prepara um calendário promocional com ações focadas em smartphones 5G, e modelos vendidos com exclusividade nas redes Casas Bahia e Ponto Frio, mas não deu detalhes sobre produtos e preços. “Acreditamos que a nova tecnologia será revolucionária para o Brasil”, disse Abel Ornelas, diretor de operações COO da Via.

Operadoras de telefonia

Na segunda-feira, a TIM anunciou descontos em smartphones para a data comemorativa, incluindo uma redução de R$ 3.500,00 no preço do Samsung Galaxy S22. O aparelho sai por R$ 2.500 para assinantes do plano TIM Black Família 100 GB, que custa R$ 270,00 mensais para três pessoas.

A campanha da Claro, iniciada na sexta-feira (29) e que vai até o dia 14, inclui smartphones Motorola e Samsung a preços promocionais para clientes do plano Combo Multi 60 GB, que custa R$ 170,00 mensais. Na compra de um aparelho Moto Edge 30 Pro, por R$ 4.030,00, o cliente pode adquirir também o Moto g62 5G, por R$ 9 adicionais.

Entre os aparelhos Samsung, na compra do smartphone dobrável Galaxy Z Flip 3, vendido entre R$ 3.200,00 e R$ 3.800,00, o cliente pode optar por levar um Galaxy A22, pagando um adicional de R$ 9.

A Vivo iniciou sua campanha para o Dia dos Pais na terça-feira (2), incluindo smartphones compatíveis com a tecnologia 5G como o Galaxy S22+ de 256 GB, oferecido por R$ 4.600,00, com o plano Vivo Família 60GB, que custa R$ 250,00 ao mês, e o Moto g71 5G, por R$ 1.600,00, no plano Vivo Selfie Netflix, cuja mensalidade custa R$ 150,00. As informações são do jornal Valor Econômico.

