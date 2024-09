Porto Alegre Esperados 58 mil carros na Freeway entre este domingo e segunda

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











são esperados em torno de 37 mil motoristas no domingo (22) e 21 mil na segunda (23) trafegando pela rodovia sentido Porto Alegre. (Foto: Faiano PanizziDivulgação/CCRVS)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A CCR ViaSul divulgou que espera que cerca de 58 mil motoristas retornem do feriadão Farroupilha neste domingo (22) e segunda-feira (23). Por isso, de forma a evitar imprevistos, a Concessionária reforça sobre a importância de os usuários programarem sua viagem, sempre que possível, de maneira a trafegar nos horários de fluxo menos intenso no retorno: melhores horários serão antes das 13h no domingo e depois das 10h na segunda. Nestes períodos o fluxo na rodovia tende a ser menor, sem gerar eventuais pontos de lentidão.

A previsão da CCR Via Sul é de que sejam em torno de 37 mil motoristas no domingo, enquanto 21 mil devem ser registrados na segunda trafegando pela rodovia sentido Porto Alegre. Conforme a empresa, cerca de 720 mil motoristas utilizarão alguma das quatro rodovias sob sua administração (BR- 101, 386, 448 e Freeway) no período de feriado até o dia 23 (segunda).

Ainda segundo a estimativa da Concessionária, pela Freeway deverão ser quase 200 mil veículos. Destes, 33 mil seguiram rumo ao litoral na quinta (19) e outros 24 mil na sexta (20). Já na BR-386 o fluxo também deve ter leve aumento, com pouco mais de 100 mil motoristas ao longo dos cinco dias.

Conforme a estimativa da CCR ViaSul cerca de 15 mil condutores seguiram sentido ao interior do Estado pela rodovia na quinta (19), mesmo número de veículos que deverão ir em direção à capital. Para a volta, no domingo (22), estão previstos, aproximadamente, 11 mil motoristas seguindo à Porto Alegre, enquanto outros 9 mil seguirão ao interior do RS.

Bases de serviços

Além do atendimento ao longo dos 473 quilômetros, a concessionária disponibiliza 14 Bases de Serviços Operacionais, onde ficam dispostos os veículos indispensáveis ao atendimento das ocorrências. Sete desses pontos contam com Serviços Atendimento ao Usuário (SAU), oferecendo estruturas com banheiros, fraldários, água e café, totens para informações, entre outros.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/veja-os-melhores-horarios-para-o-retorno-do-feriado-farroupilha/

Esperados 58 mil carros na Freeway entre este domingo e segunda

2024-09-21