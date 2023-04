Política Veja pistas de como será a atuação política do ex-presidente Bolsonaro

Por Redação O Sul | 31 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











O ex-presidente deu sinais de que pretende emprestar o peso de seu nome nas campanhas municipais de 2024 Foto: PL/Divulgação O ex-presidente deu sinais de que pretende emprestar o peso de seu nome nas campanhas municipais de 2024. (Foto: PL/Divulgação) Foto: PL/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Noventa dias após deixar o Brasil para passar uma temporada nos Estados Unidos, o ex-presidente Jair Bolsonaro voltou nesta quinta-feira (30) ao país e, nas primeiras horas em solo nacional, rechaçou especulações sobre o futuro eleitoral de seu filho, Eduardo Bolsonaro, e de sua mulher, Michelle, e reviveu a rivalidade com o PT, ao reclamar do tratamento dado a ele pelo atual governo.

Entre os primeiros compromissos no país, está uma consulta com o cirurgião Antônio Luiz Macedo, em São Paulo, para avaliação da necessidade de nova cirurgia para tratar o problema crônico de suboclusão intestinal, causado pelo atentado a faca durante a campanha eleitoral de 2018. O ex-presidente também vai depor na quarta-feira à Polícia Federal no inquérito que apura o caso das joias.

A agenda política do ex-presidente, porém, ainda não foi fechada, mas ele indicou várias vezes como pretende atuar daqui para frente, durante o seu primeiro dia de volta ao país .

Vai se engajar em campanhas?

Bolsonaro deu sinais de que pretende emprestar o peso de seu nome nas campanhas municipais de 2024. Ao ser perguntado se preferia o filho Eduardo ou Ricardo Salles para disputar a prefeitura de SP, ele disse que o seu ex-ministro é mais experiente.

Recados a Lula

Em seu primeiro dia em solo brasileiro, o ex-presidente já sinalizou que o presidente e o PT não terão vida fácil, embora tenha garantido que fará oposição responsável.

Rotina em Brasília

Enquanto não começa o tour pelo Brasil planejado pelo PL, o dia a dia de Bolsonaro deve ser de casa, no Solar de Brasília, no bairro Jardim Botânico da capital federal, para o trabalho, na sede do PL, no condomínio Brasil 21 — um percurso de 20 minutos de carro.

Quais aliados estarão por perto?

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e seu ex-vice Braga Netto, que tem a missão de organizar o PL para as eleições de 2024, devem formar a trinca mais constante com Bolsonaro.

De volta

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) retornou ao Brasil na manhã desta quinta-feira (30). Apoiadores do ex-presidente se reuniram no terminal para recepcioná-lo. Contudo, por determinação da Polícia Federal, motivada por questões de segurança, Bolsonaro deixou o aeroporto através de uma área reservada e não teve contato com a multidão.

Ele se dirigiu em um comboio para a sede do PL. No local, o ex-chefe do Executivo foi recebido pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, por políticos aliados, pela ex-primeira-dama Michelle e pelo filho Flávio Bolsonaro. Apoiadores do ex-presidente também se aglomeraram em frente à sede do Partido Liberal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/veja-pistas-atuacao-politica-bolsonaro/

Veja pistas de como será a atuação política do ex-presidente Bolsonaro

2023-03-31