Como diria Tim Maia: “é primavera!”. No entanto, junto com as belas flores, esta estação do ano traz diversas variações de temperatura. É um momento de transição, por isso o clima tende a ser muito instável, ora frio, ora calor. Além disso, o nível de umidade do ar costuma ser baixo, o que cria condições favoráveis para a proliferação de bactérias, vírus e fungos, que ficam suspensos no ar, situação preocupante sempre, mas especialmente durante a pandemia de covid-19. Também é na primavera que as flores desabrocham, enchendo o ar com pólen, causador de crises alérgicas.

Essas condições e mudanças extremas de temperatura estressam muito o sistema imunológico e favorecem o surgimento de diversas doenças. E se por um lado a atividade física é fundamental para a imunidade, por outro, em excesso ela pode levar ao enfraquecimento dos sistemas imunológico, hormonal e metabólico, deixando o organismo suscetível aos males da estação e exigindo cuidados.

Os alimentos desempenham um papel fundamental no nosso sistema imunológico. Sendo assim, a nutricionista Lorena Martinez preparou uma lista de alimentos que os fisicamente ativos devem investir e acrescentar na sua rotina alimentar, para proteger o sistema imunológico e passar por uma primavera mais tranquila e saudável:

1) Frutas cítricas: as mais comuns nesta época são kiwi, laranja lima e abacaxi. São ricas em vitamina C e antioxidantes.

2) Frutas vermelhas: além de serem ótimas fontes de vitamina C, são ricas em ácido elágico, que também ajuda o nosso sistema imunológico a combater e prevenir viroses e infecções bacterianas. Os morangos também são uma fruta da época, porém, mas atenção, priorize sempre o consumo de morangos orgânicos, pois é a fruta que mais contém agrotóxicos.

3) Folhosos verde escuros: invista em alimentos como brócolis, couve e espinafre. São riquíssimos em ácido fólico, que auxilia na formação de glóbulos brancos no organismo.

4) Alimentos fontes de Ômega 3: azeites de boa qualidade, peixes como salmão, atum e sardinha. Eles possuem efeito antioxidante e anti-inflamatório, ajudando a prevenir infecções e inflamações.

5) Alimentos ricos em betacaroteno: batata doce, abóbora, cenoura e batata baroa. São ricos em carotenóide, isto é, pigmento encontrado nos alimentos de coloração amarelo-alaranjado. O betacaroteno é convertido em vitamina A (retinol) no organismo, agindo como um potente antioxidante, combatendo radicais livres, fortalecendo nosso sistema imunológico.

6) Oleaginosas: ricas em vitamina E, são potentes antioxidantes, que ajudam a combater a baixa imunidade. Além disso, são fontes também em selênio, outro poderoso antioxidante, que combate os radicais livres do organismo, fortalecendo o sistema imunológico.

7) Tomate: rico em Licopeno, substância responsável pela cor avermelhada do tomate, que também atua combatendo os radicais livres do nosso organismo e fortalecendo o sistema imunológico.

8) Cebola: fonte de quercetina, previne infecções bacterianas e fúngicas.

9) Leguminosas como feijões, lentilhas e grão-de-bico: ricas em zinco, um mineral que ajuda na prevenção de doenças do trato respiratório como gripes e resfriados.

10) Iogurte: rico em lactobacillos, atuando na melhora da saúde intestinal, prevenindo desbiose (desequilíbrio das bactérias colonizadoras do intestino) e fortalecendo nosso sistema imunológico. O intestino está diretamente relacionado com a nossa imunidade. Porém, atenção na hora de comprar seu iogurte: ele deve conter apenas leite e fermento lácteo em sua composição.

11) Gengibre: fonte de vitamina C e piridoxina (vitamina B6), possui ação antimicrobiana.