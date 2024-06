Economia Veja quais foram os carros usados mais vendidos em maio deste ano

Por Redação O Sul | 17 de junho de 2024

As transações de automóveis e comerciais leves usados caíram 9,1% em comparação com abril. (Foto: Reprodução)

Apesar de uma queda em relação a abril, o mês de maio registrou mais de 1,2 milhão de unidades transacionadas de veículos de todos os segmentos. Segundo dados da FENABRAVE (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores), as transações de veículos usados apresentaram uma retração de 8,2% em comparação com abril e de 5,2% em relação a maio de 2023. No acumulado do ano, porém, os números permanecem positivos, com um aumento de 6,6%.

As transações de automóveis e comerciais leves usados caíram 9,1% em comparação com abril e 5,4% em relação ao mesmo mês de 2023. No entanto, na comparação dos cinco primeiros meses de 2024 com o mesmo período de 2023, houve um aumento de 7%.

Os modelos usados com até 3 anos de fabricação representaram 11,8% do total transacionado em maio. No acumulado de 2024, esses veículos acumulam uma participação de 10,6%.

No mês de maio, o Volkswagen Gol foi o líder de vendas, com 58.110 unidades transacionadas. Em segundo lugar, ficou o Fiat Palio, com 32.574 unidades vendidas. Fechando o pódio, o Fiat Uno vendeu 32.068 unidades.

Confira os 100 carros usados mais vendidos em maio de 2024:

* Gol – 58.110 unidades

* Palio – 32.574 unidades

* Uno – 32.068 unidades

* Strada – 28.231 unidades

* Onix – 27.508 unidades

* HB20 – 23.159 unidades

* Corolla – 21.277 unidades

* Celta – 19.676 unidades

* Fox – 18.922 unidades

* Ka – 18.077 unidades

* Saveiro – 17.397 unidades

* Fiesta – 14.822 unidades

* Siena – 14.727 unidades

* Civid – 13.896 unidades

* Corsa – 13.891 unidades

* Sandero – 13.053 unidades

* S10 – 12.872 unidades

* Voyage – 12.783 unidades

* Hilux – 12.633 unidades

* Renegade – 12.291 unidades

* Classic – 12.061 unidades

* Prisma – 11.533 unidades

* Compass – 11.437 unidades

* Toro – 11.392 unidades

* Ecosport – 10.887 unidades

* Fit – 9.906 unidades

* Polo – 8.507 unidades

* HR-V – 8.125 unidades

* Argo – 8.069 unidades

* HB20S – 7.636 unidades

* Mobi – 7.200 unidades

* Creta – 6.918 unidades

* Kwid – 6.903 unidades

* Montana – 6.718 unidades

* Ranger – 6.572 unidades

* Tracker – 6.493 unidades

* Duster – 6.401 unidades

* C3 – 6.306 unidades

* Kicks – 6.139 unidades

* Onix Plus – 5.584 unidades

* T Cross – 5.563 unidades

* Logan – 5.384 unidades

* Citi – 5.268 unidades

* Fiorino – 5.207 unidades

* Golf – 5.026 unidades

* Cruze Sedan – 4.768 unidades

* SpinN – 4.661 unidades

* Up – 4.612 unidades

* Palio Weekend – 4.373 unidades

* L200 – 4.282 unidades

* Vectra – 4.268 unidades

* Fusca – 4.216 unidades

* Cobalt – 4.204 unidades

* Punto – 4.176 unidades

* Astra – 4.136 unidades

* Ka Sedan – 4.115 unidades

* Fiesta Sedan – 4.087 unidades

* Hilux SW4 – 3.969 unidades

* Clio – 3.958 unidades

* Amarok – 3.839 unidades

* Kombi – 3.283 unidades

* Frontier – 2.815 unidades

* Oroch – 1.891 unidades

* Ducato – 1.382 unidades

* HR – 1.311 unidades

* Master – 1.254 unidades

* F1000 – 1.038 unidades

* D20 – 1.001 unidades

* Pampa – 870 unidades

* Courier – 793 unidades

* Kangoo – 669 unidades

* K2500 – 650 unidades

* F250 – 636 unidades

* Doblô – 580 unidades

* Daily 35S14 – 427 unidades

* 2500 – 356 unidades

* D10 – 325 unidades

* Silverado – 297 unidades

* Partner – 253 unidades

* Sprinter 313 – 238 unidades

* Boxer – 217 unidades

* Express – 186 unidades

* Besta – 174 unidades

* Jumpy – 167 unidades

* Expert – 165 unidades

* Rampage – 163 unidades

* Jumper – 159 unidades

* F100 – 154 unidades

* Sprinter 311 – 148 unidades

* Hoggar – 147 unidades

* Uno – 147 unidades

* C10 – 146 unidades

* Transit – 142 unidades

* 3500 – 127 unidades

* F75 – 119 unidades

* Towner – 112 unidades

* Ruiyi – 110 unidades

* Sprinter – 108 unidades

* Chevy – 91 unidades

* Bandeirante – 89 unidades.

