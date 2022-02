Mundo Veja quais preços devem subir ainda mais após invasão russa à Ucrânia

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Os preços globais dos alimentos já estavam perto de uma alta de 10 anos. Agora, o conflito Rússia-Ucrânia pode piorar as coisas. Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil Os preços globais dos alimentos já estavam perto de uma alta de 10 anos. Agora, o conflito Rússia-Ucrânia pode piorar as coisas. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil) Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

A decisão do presidente russo Vladimir Putin de invadir a Ucrânia pode elevar ainda mais os preços em um momento em que a inflação já está pressionada nas principais economias do mundo.

Economistas estão correndo para avaliar o impacto do ataque, que pode desencadear a maior guerra na Europa desde 1945.

É improvável que o conflito leve a economia global de volta à recessão, dizem eles, mas o tumulto do mercado, a ameaça de sanções punitivas e a oferta potencial as interrupções já estão elevando o preço de atacado da energia e de alguns produtos agrícolas.

Como resultado, os consumidores pagarão mais pela gasolina e pelos alimentos.

“A inflação provavelmente atingirá níveis mais altos do que imaginávamos há apenas alguns dias”, disse Ben May, diretor de pesquisa macro global da Oxford Economics.

Combustível

Os preços globais do petróleo saltaram acima de US$ 105 por barril na quinta-feira (24), atingindo seu nível mais alto desde 2014.

Nos Estados Unidos, os preços do petróleo se aproximaram de US$ 100 por barril.

Isso tornará mais caro para os motoristas encherem seus tanques. Nos Estados Unidos, o preço médio de um galão de gasolina subiu para US$ 3,54, ante US$ 3,33 há um mês e US$ 2,66 nesta época do ano passado.

O governo Biden está explorando maneiras de conter o aumento dos preços do gás, embora não esteja claro quanto pode ser feito, dada a alta demanda e a oferta apertada.

O preço do gás natural, que é usado para aquecer residências e indústrias de energia, também está subindo.

O preço de referência na Europa subiu 29%, para € 114,65 (US$ 127,80) por megawatt-hora na quinta-feira, segundo dados do Independent Commodity Intelligence Services.

Isso está abaixo do recorde alcançado antes do Natal, mas ainda atingirá os bolsos se os preços permanecerem elevados.

O Bank of America estimou anteriormente que as famílias europeias pagariam 650 euros (US$ 724) a mais por energia este ano, elevando os gastos médios para 1.850 euros (US$ 2.061).

Custos de energia mais altos também aumentarão as despesas para as empresas.

O combustível de aviação ficará mais caro para as companhias aéreas, potencialmente provocando tarifas aéreas mais altas, enquanto os fabricantes que usam muita energia, como as siderúrgicas, serão pressionados. Isso pode repercutir na economia.

Comida

Os preços globais dos alimentos já estavam perto de uma alta de 10 anos. Agora, o conflito Rússia-Ucrânia pode piorar as coisas.

A Rússia é o maior exportador mundial de trigo, enquanto a Ucrânia é um exportador significativo de trigo e milho. Também exportam óleos vegetais.

Os preços do trigo saltaram para seu nível mais alto desde 2012 na quinta-feira. O preço do milho também disparou. A soja, que geralmente é negociada em linha com o milho, também subiu.

Egito e Turquia são os principais compradores de trigo russo. Mas eles não serão os únicos afetados se os embarques atrasarem ou as sanções atrapalharem as exportações.

“Independentemente de exatamente para onde os alimentos vão, claramente, se houver uma escassez geral no mundo, o preço aumentará”, disse May.

A Ucrânia ainda precisa exportar 15 milhões de toneladas de milho e entre 5 milhões e 6 milhões de toneladas de trigo nesta temporada, segundo o analista de commodities do Rabobank, Michael Magdovitz.

Agora, compradores como a China estão se voltando para a Europa e os Estados Unidos para preencher a lacuna. Se a luta continuar, os suprimentos limitados podem se tornar ainda mais restritos.

“Se você tem um conflito prolongado, precisa encontrar uma quantidade muito maior”, disse Magdovitz.

Helima Croft, chefe de estratégia global de commodities da RBC Capital Markets, disse que o risco de uma maior inflação dos preços dos alimentos “parece agudo” porque a Rússia e a Ucrânia juntas respondem por 25% das exportações globais de trigo, enquanto a Ucrânia sozinha responde por 13% das exportações de milho.

E há outro golpe em potencial para os agricultores: a Rússia é o maior produtor de nitrato de amônio, um componente-chave em fertilizantes, acrescentou o RBC.

O secretário de Agricultura dos EUA, Tom Vilsack, disse na quinta-feira que os consumidores europeus podem estar mais expostos a um aumento nos preços dos alimentos do que os americanos.

Metais

O preço dos metais usados ​​em uma ampla gama de produtos de consumo está subindo à medida que os investidores investigam as ramificações da invasão e avaliam se as sanções podem afetar os suprimentos.

“A Rússia é um grande produtor de metais, incluindo alumínio e níquel, e também um grande produtor de cobre”, disseram analistas da S&P Global Platts.

“Fontes do mercado acreditam que a quase certeza de que sanções mais rígidas serão introduzidas no comércio com a Rússia pode apertar ainda mais a oferta nos mercados globais que já estão apertados”.

Os preços do alumínio em Londres dispararam para um recorde na quinta-feira.

A russa Rusal, que já foi sancionada pelos Estados Unidos anteriormente, é uma das maiores produtoras de alumínio do mundo. Se novas penalidades forem impostas, isso poderá fazer com que os preços subam rapidamente.

Os preços já estavam elevados porque as fundições na Europa tiveram que cortar sua produção devido ao aumento dos custos de eletricidade.

Mesmo que a Rusal não seja sancionada, o último aumento nos preços da energia pode agravar a situação.

Metais como o alumínio são usados ​​em milhares de produtos em todo o mundo, desde latas para alimentos e bebidas até veículos e eletrônicos.

