Rio Grande do Sul Veja quais são as mudanças e restrições de eventos e circulação para o combate ao coronavírus apresentadas pelo governo do RS

Por Redação O Sul | 30 de novembro de 2020

Estão suspensos eventos e festas de final de ano, inclusive em condomínios. Foto: Reprodução Estão suspensos eventos e festas de final de ano, inclusive em condomínios. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O governo estadual suspendeu temporariamente nesta segunda-feira (30) o sistema de cogestão e incluiu alterações em protocolos de bandeira vermelha, suspensão de eventos e festas de fim de ano, inclusive em condomínios, incentivo à restrição de reuniões privadas e familiares, com limite de até 10 pessoas. Também estão previstos reforços na campanha de comunicação para conscientizar a população e a ampliação da fiscalização dos protocolos. Confira as medidas:

Campanha de comunicação

• Te cuida para termos um Natal Seguro: não é hora de festa e aglomeração, mesmo em família;

• Reforçar comunicação com imprensa e prefeituras sobre protocolos e fiscalização.

Fiscalização

• Apoio da Brigada Militar à fiscalização;

• Criação de canais específicos para denúncia (telefone 150 e formulário eletrônico Vigilância do Cidadão).

Suspensão dos eventos e festas de fim de ano

• Suspensão de festas e eventos de fim de ano, de prefeituras ou de estabelecimentos privados, inclusive em condomínios;

• Suspensão do patrocínio por empresas públicas ou apoio de órgãos públicos.

Incentivo à restrição de reuniões privadas e familiares

• Limite máximo de até 10 pessoas, excluídas as crianças de até 14 anos;

• Reforço em campanha de comunicação para conscientização disso.

Mudanças no sistema de distanciamento controlado

• Suspensão temporária da cogestão, com adoção de fato da bandeira vermelha;

• Mudanças na bandeira vermelha, com comércio e restaurantes com horário limite, mas sem restrição de dias;

• Inclusão de restrições em condomínios;

• Inclusão da vedação à permanência em locais públicos sem controle de acesso – ruas, praias e praças, por exemplo.

Novas regras para bandeira vermelha

• Permissão de comércio, sem restrição de dias, mas com restrição de horário (até 20h);

• Permissão de restaurantes, lancherias e bares, sem restrição de dias, mas com restrição de horário (até 22h), clientes somente sentados, com distanciamento de dois metros entre mesas para grupos de até seis pessoas, sem música ao vivo ou ambiente que prejudique a comunicação;

• Permissão de funcionamento de atividades em locais abertos, com controle de acesso, vedado alimentação e bebidas (shows, espetáculos, drive-in, parques de aventura, zoológicos etc.);

• Vedado o funcionamento de atividades em locais fechados (teatros, cinemas, casas de shows, etc.);

• Vedada a permanência em locais abertos sem controle de público (ruas, praias, parques, praças, etc.), permitida apenas circulação ou prática de exercícios físicos;

• Vedados eventos sociais (casamentos, festas, formaturas, aniversários etc.);

• Vedação do uso de áreas comuns em condomínios e clubes (brinquedos, salões de festas, piscinas, churrasqueiras compartilhadas, quadras etc.);

• Reforço aos protocolos gerais, em especial: máscara, distanciamento, álcool gel e ventilação natural cruzada (janelas e portas abertas);

• Manutenção das atividades de ensino no modelo híbrido, respeitando aos protocolos nas atividades presenciais;

• Demais medidas segmentadas sem alteração.

