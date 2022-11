Saúde Veja qual é a melhor posição para dormir bem

Por Redação O Sul | 31 de outubro de 2022

Dormir de lado é a melhor posição para proteger a coluna. (Foto: Reprodução)

A melhor posição para dormir é de lado porque assim a coluna fica bem apoiada e numa linha contínua, o que combate a dor nas costas e evita lesões na coluna. Mas para que essa posição seja benéfica deve-se usar 2 travesseiros, um no pescoço e outro entre as pernas.

Em média uma noite de sono dura de 6 a 8 horas, e por isso, é importante que durante esse período de descanso as articulações, especialmente da coluna, não sejam sobrecarregadas. Além disso, a posição de dormir influencia no ronco, no refluxo e favorece até mesmo as rugas.

Vantagens e desvantagens de cada posição

1-Dormir de barriga para cima

Dormir de barriga para cima com um travesseiro apoiado favorece a anteriorização da cabeça, o que acaba favorecendo a postura corcunda. Além disso pode causar dor no fundo das costas porque a região lombar acaba sendo pressionada. Essa posição também favorece o ronco e a apnéia do sono porque a língua desliza para trás e dificulta a passagem do ar pela garganta.

Quando pode ser uma boa opção: se houver dor ou alterações no ombro, se está em tratamento com cremes antirrugas durante a noite, se possui alguma ferida no rosto. Ao colocar uma almofada não só no pescoço, mas também nas costas, pode ser útil para ficar recostado, o que facilita a respiração, em caso de gripe, por exemplo. Colocar uma travesseiro bem fininho sob o pescoço e uma almofada por baixo dos joelhos também ajuda a melhorar a posição da coluna.

2-Dormir de bruços

Dormir de bruços é uma das piores posições para o pescoço, porque para que esta se torne uma posição confortável a pessoa precisa apoiar a cabeça nas costas das mãos, e vira o pescoço para o lado. Além disso essa posição retifica toda a coluna, não respeitando sua curvatura natural, o que geralmente causa dores de coluna.

Quando pode ser uma boa opção: Ao colocar um travesseiro fino e macio em baixo do abdômen, a coluna ficar melhor apoiada, mas não é indicado dormir toda a noite nessa posição para proteger a coluna. Dormir de bruços pode ser indicado quando não é possível deitar de lado, devido a dores no quadril, por exemplo.

3-Dormir de lado

Esta é a melhor posição para proteger a coluna, mas para que realmente seja relaxante é bom colocar um travesseiro no pescoço e um outro fininho entre as pernas, com estes ajustes a coluna mantém sua curvatura natural e fica totalmente apoiada, não causando danos à coluna.

Além disso, quando se dorme para o lado esquerdo, os alimentos conseguem passar mais facilmente pelo intestino, o que favorece a digestão, além de melhorar a circulação sanguínea e o funcionamento do sistema imunológico.

Quando pode ser mau: Dormir de lado com um travesseiro muito alto, sem travesseiro no pescoço ou entre as pernas também prejudica a coluna e por isso pode ser mau. Também não é indicado que a grávida durma sobre o lado direito, optando por dormir sempre sobre o lado esquerdo porque assim o fluxo sanguíneo para o bebê continua fluindo de forma mais constante. A posição fetal, onde a pessoa deita-se de lado e fica toda encolhida também não a melhor opção porque os ombros ficam muito para frente, assim como a cabeça, e a pessoa tem mais possibilidade de ficar corcunda.

Cada pessoa está habituada a dormir de um jeito e não é problemático tentar outras posições, desde que se sinta confortável. Variar as posições durante a noite também é uma boa possibilidade de acordar mais descansado e sem dor na coluna ou no pescoço, no entanto sempre que se sentir desconfortável deve mudar de posição, mas sempre tendo o cuidado de manter a coluna bem apoiada durante toda a noite, ou pelo menos, na maior parte da madrugada.

O que evitar na hora de dormir

Pessoas com problemas num joelho, anca ou ombro devem evitar dormir para o lado da lesão. Para evitar dormir para esse lado inconscientemente durante a noite, pode-se colocar uma almofada do lado da lesão, para dificultar a mudança de posição para esse lado ou colocar um objeto no bolso do pijama, como uma bola por exemplo, do lado onde se localiza a lesão.

