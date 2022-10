Futebol Veja três recursos de acessibilidade na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 25 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A Copa do Mundo de 2022, no Catar, será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O futebol é um esporte querido por muitas pessoas. Por isso, é muito importante fazer da Copa do Mundo do Catar, um lugar acessível a todos. Imagina que legal a maioria das pessoas curtindo a Copa, acompanhando notícias e lances da melhor maneira possível. Confira abaixo alguns recursos bem legais que vão permitir que esse incrível evento esportivo seja bem acessível.

– 1. Conversão de conteúdo digital em braile: Um grupo de empreendedores criou um aparelho eletrônico chamado Bonocle, que funciona como um controle sem fio que consegue transformar o conteúdo em braile. Funciona assim: ele entende o que está escrito e faz com que as pessoas consigam entender a informação. Os inventores fizeram parte de um programa de inovação digital em 2020, e durante a Copa, será o primeiro grande uso da tecnologia que busca aumentar a acessibilidade.

– 2. Quartos sensoriais: Pensando na comodidade do público, alguns estádios da Copa vão possuir quartos sensoriais, feitos para pessoas como mobilidade reduzida. Oferecendo conforto e imersão para todos os torcedores curtirem o espetáculo da melhor maneira possível.

– 3. Comentários áudio-descritivos: Para quem vai curtir a Copa do Mundo ao vivo, e tem perda visual parcial ou completa, vai encontrar algo muito legal nos estádios, olha só: enquanto você curte toda a emoção da torcida, pode utilizar um fone de ouvido e escutar a descrição de tudo o que acontece no campo. Experiência completa.

Talvez você se pergunte: “mas como vai funcionar? Tem um aplicativo chamado FIFA Interpreting (Android e iOS), que os organizadores do evento vão usar para que as pessoas possam saber tudo o que acontece.

Mundial

A Copa do Mundo de 2022, no Catar, será disputada entre 21 de novembro e 18 de dezembro. Será a 22ª edição da competição, a primeira jogada no mundo árabe.

Os grupos foram sorteados, e todas as 32 seleções classificadas já são conhecidas. Após a repescagem, País de Gales, Austrália e Costa Rica ficaram com as últimas vagas.

A fase de grupos será jogada entre 21 de novembro e 2 de dezembro. A etapa eliminatória vai começar com as oitavas de final, disputadas entre 3 e 6 de dezembro.

As quartas de final serão jogadas nos dias 9 e 10 de dezembro, e as semifinais nos dias 13 14. A disputa pelo terceiro lugar será disputada no dia 18 de dezembro, e a final no dia 19.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol