Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

De acordo com a imprensa italiana, Cristiano Ronaldo foi questionado sobre o assunto, mas só vai responder se for convocado pela Justiça. (Foto: Reprodução/Instagram)

O Ministério Público de Turim encontrou documentos assinados por Cristiano Ronaldo e por dirigentes da Juventus nos quais o clube italiano prometia o pagamento de quase 20 milhões de euros (R$ 105,2 milhões hoje), apesar de anunciar cortes de salários durante a pandemia de covid-19. As informações vieram à tona nesta quarta-feira (26).

A investigação das autoridades italianas sobre irregularidades na contabilidade da Juventus começou em novembro do ano passado.

Procuradores de Turim analisaram os três últimos balanços financeiros do clube e encontraram indícios de crime por “falsas comunicações de empresas cotadas e emissão de faturas de operações inexistentes”.

Daí a irregularidade no documento secreto entre Cristiano Ronaldo e a Juve, assinado num momento em que o clube apresentava para a liga italiana contratos com redução de salários.

A diretoria teria falsificado dados de contabilidade, e os jogadores não teriam renunciado a quatro meses de pagamentos durante a pandemia.

Outro problema relatado na denúncia da investigação Prisma é o pagamento de indenizações a agentes de futebol por operações (transferências de jogadores) que não aconteceram.

Entre os dirigentes já indiciados estão o presidente do clube, Andrea Agnelli, o vice-presidente Pavel Nedved (ex-jogador), o antigo diretor esportivo Fabio Paratici, e mais 12 pessoas. A pessoa jurídica da Juventus também foi alvo de ação da promotoria.

De acordo com a imprensa italiana, Cristiano Ronaldo foi questionado sobre o assunto pelos procuradores de Turim, mas o atacante, hoje no Manchester United, só vai responder se for convocado pela Justiça.

Sporting

Em outra frente, Cristiano Ronaldo não vai para o Sporting. Em coletiva, o técnico Rúben Amorim contou as chances do astro português atuar pela equipe. O treinador disse que as chances são mínimas já que o clube não pode arcar com os salários do jogador.

“Muitos jornalistas portugueses me perguntam isso. Ele é jogador do Manchester United. Todos no Sporting sonham com o retorno do Cristiano, mas não temos dinheiro para pagar os salários dele. Penso que ele está feliz em Manchester, mas não está jogando e esse é o problema”, contou o treinador do Sporting.

A imprensa internacional repercutiu na última janela de transferências uma possível volta do craque a seu clube de formação. Na época, Cristiano Ronaldo desejava deixar o Manchester United para uma equipe que atuasse na Champions League.

Cristiano Ronaldo vive uma crise com o Manchester United. O jogador chegou a ser afastado pelo técnico Ten Hag como punição após deixar o estádio antes do apito final. O português chegou a treinar separado, mas já voltou às atividades normais na equipe e deve ser relacionado para o jogo desta quinta-feira, contra o Sheriff, pela Liga Europa. As informações são dos sites GE e Lance.

