Porto Alegre Velejadores do Clube Jangadeiros, de Porto Alegre, participam de competição mundial na Holanda a partir desta terça-feira

Por Redação O Sul | 7 de agosto de 2023

Evento faz parte da seletiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris, em 2024. (Foto: Divulgação/Clube dos Jangadeiros)

Vinculados ao Clube dos Jangadeiros, de Porto Alegre, o atleta Gabriel Simões e a dupla formada por Ana Barbachan e Rodrigo “Dom” Duarte participam do World Sailing (Campeonato Mundial de Vela), na Holanda. Evento começa nesta terça-feira (8) na cidade de Haia.

A competição prossegue até o dia 20, reunindo as classes iQFoil, Formula Kite, ILCA 7 e 6, 49er e 49er FX, 470, Nacra 17, Hansa 303, 2.4m e RS Venture Connect.

Pela 49er, Gabriel Simões estará ao lado de Marco Grael (Yacht Club do Rio de Janeiro). A dupla está classificada para os Jogos Panamericanos de Santiago do Chile (20 de outubro a 5 de novembro). “Dom” conta que este é seu primeiro torneio internacional desde que ingressou no esporte náutico:

“Estamos bem empolgados com o campeonato. Mesmo sendo meu primeiro campeonato mundial, sinto que estou muito preparado para o desafio”.

O evento também faz parte da seletiva para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris (França), em 2024. Gabriel ressalta a possibilidade de vaga e comenta a preparação para o Pan de Santiago:

“Vai ser um grande treino para nós este campeonato, que também vale vaga para a Olimpíada. Estamos nos preparando para chegar forte em ambas as competições. É um prazer contar com o apoio do clube e levar o escudo no peito”.

Ana e Rodrigo

A velejadora Ana Barbachan, por sua vez, compartilha detalhes dos treinos com Rodrigo em Rio Grande. Segundo ela, o evento que começa nesta terça-feira é de grande importância para a dupla, ainda mais pelo peso que a competição carrega de servir como seletiva olímpica:

“É um objetivo difícil, porque há muitos países qualificados a brigar pelo mesmo objetivo. Estamos procurando não criar muitas expectativas em termos de resultado, mas de desempenho. Nosso objetivo é ir lá e executar tudo que a gente treinou”.

(Marcello Campos)

https://www.osul.com.br/velejadores-do-clube-jangadeiros-de-porto-alegre-participam-de-competicao-mundial-na-holanda-a-partir-desta-terca-feira/

2023-08-07