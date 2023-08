Esporte Neymar quer deixar PSG até o fim do mês

7 de agosto de 2023

A saída do atleta brasileiro de 31 anos é vista com bons olhos pela diretoria do PSG. Foto: Divulgação

Neymar quer deixar o PSG ainda nesta janela de transferências. A informação é do jornal francês “L’Équipe”, que afirma que o astro comunicou ao clube do desejo de atuar por outro time já a partir da temporada 2023/24. A imprensa espanhola indica que a prioridade do brasileiro é voltar ao Barcelona, mas o técnico Xavi Hernández tem dúvidas sobre a contratação.

A publicação diz que Neymar esteve com o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, no último domingo (6), e externou o desejo de sair imediatamente. O desejo do atleta seria retornar ao Barcelona, que acaba de vender Dembelé para o PSG.

O PSG pagou a multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 267 milhões) prevista no contrato do jogador de 26 anos. Dembelé já está em Paris para a realização de exames médicos e vai firmar um acordo válido até junho de 2028 com o clube da capital francesa.

No último fim de semana, o jogador e seu pai publicaram nas redes sociais fotos com o empresário israelense Pini Zahavi, que conduziu a negociação que o levou do Barcelona ao Paris Saint-Germain, em 2017. O influente agente foi peça importante da maior transferência da história do futebol.

O brasileiro tem contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2027. No entanto, aos 31 anos, não é querido por grande parte dos torcedores do clube francês, que chegaram a protestar na frente de sua casa, pedindo sua saída, no decorrer da última temporada.

Neymar atuou na Catalunha entre 2013 e 2017 e formou o trio MSN com Messi e Suárez, atualmente no Grêmio. A saída do atleta brasileiro de 31 anos é vista com bons olhos pela diretoria do PSG, principalmente pelas drásticas mudanças que estão sendo feitas no time titular.

Neymar ficou mais de cinco meses longe dos gramados por conta de uma grave lesão no tornozelo direito. Passou por cirurgia em março e perdeu o restante da temporada 2022/23. Voltando a atuar na última quinta, marcou dois gols e deu uma assistência no amistoso contra o Jeonbuk, da Coreia do Sul.

Na onda de contratações para clubes da Arábia Saudita, Neymar recusou a ida para o Oriente Médio apesar de ter recebido várias propostas. Já na Inglaterra, o camisa 10 da Seleção Brasileira teve algumas aproximações com o Chelsea, mas sem chegar a nenhum acordo.

