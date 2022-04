Cláudio Humberto Velha guarda tucana ainda tenta “rifar” João Doria

Por Cláudio Humberto | 8 de abril de 2022

(Foto: Divulgação)

O ex-governador de São Paulo João Doria enfrenta nova investida da “velha guarda” do PSDB, que tenta “rifar” sua candidatura a presidente, aproveitando-se da aliança dos partidos que irá anunciar, em 18 de maio, o representante do grupo para disputar o Planalto. Hostis a Doria, veteranos do PSDB exercem forte influência sobre o atual presidente do partido, e “costuram” por fora uma chapa liderada por Simone Tebet (MDB) e com o ex-governador gaúcho Eduardo Leite como seu vice.

Prévias no saco

A nota conjunta dos partidos, com a assinatura do presidente do PSDB, Bruno Araújo, na prática anula o resultado das prévias de novembro.

Prévias incluem vice?

A alegação meio debochada de quem tenta “rifar” Doria é que as prévias do PSDB definiram o candidato a presidente, não o seu vice.

Liderança improvável

A dúvida são as condições de Tebet. Logo ela, que mal registra nas pesquisas e não uniu nem o MDB ao tentar ser presidente do Senado.

Leite na armação

Apesar de haver afirmado “respeitar” as prévias, Leite estimula o uso do seu nome nas tentativas para “virada de mesa” do seu grupo derrotado.

Gasolina dispara mesmo com petróleo mais barato

É papo furado o discurso que pretende convencer o brasileiro pagador de impostos que a estatal Petrobras ajusta os preços dos combustíveis “de acordo com a cotação internacional”. Entre fevereiro e abril, o petróleo ficou mais barato, após a valorização do real em relação ao dólar: passou de R$ 487,55 por barril, para R$ 480,93. Entretanto, no mesmo período, o preço médio da gasolina disparou 9,42% no Brasil: de R$ 6,58 para R$ 7,20, segundo a própria Agência Nacional do Petróleo (ANP).

E os caminhoneiros?

Se com a gasolina a lorota é flagrante, com o diesel é pior: o combustível que move o Brasil disparou inescrupulosos 17,89% em 60 dias.

Real forte

Em dólar, o petróleo subiu 9,23% (menos que a gasolina no Brasil) de US$ 92,69 para US$ 101,2. A moeda americana despencou desde então.

Ainda pior

Dados da ValeCard, por exemplo, revelam preços médios da gasolina são ainda mais altos: mais de R$ 7,47 por litro, em março.

Gângsters e fascistas

A voz de comado de Lula para que sindicalistas “incomodem” mulheres e filhos de adversários para os intimidar, lembra filmes de gângsters que se vingam de desafetos atentando contra suas famílias. Lembram também os “camisas negras” de Mussolini, ameaçavam e agrediam seus críticos.

Curioso dado

Segundo o Datafolha de ontem, Fernando Haddad (PT) é conhecido por quase todos (94%) os entrevistados. Tem 29% para governador. Só 38% dos eleitores conhecem Tarcísio Freitas (Rep), que tem 10% do total.

Fim da mamata

Rogério Marinho ironizou o sincericídio de Lula, que lamentou o fim do imposto sindical como o pior feito para o PT. “Secou a fonte e entraram em crise de abstinência. A mamata acabou”, decretou o ex-ministro.

Toalha jogada

Depois de meter os pés pelas mãos na curta carreira política no Brasil, Sérgio Moro parece decidido a fazer campanha no exterior. Foi à OEA conversar sobre os “desafios da democracia no continente americano”.

Mais 16 mil boquinhas

A deputada distrital em Brasília Julia Lucy fez piada com a crítica de Lula ao número de militares no governo. Para ela, o objetivo é dar mais empregos. “Sairão 8 mil militares substituídos por 16 mil militantes”.

Mais uma

A vereadora de Campinas (SP) Mariana Conti (Psol) lança, no próximo sábado (9), sua pré-candidatura ao governo de São Paulo. Enquanto isso, PT e Psol tentam articular de Brasília improvável aliança nacional.

Sem memória curta

Até o deputado Kim Kataguiri (União-SP) lembrou o aniversário de quatro anos da prisão de Lula, atual pré-candidato do PT, após quase três dias entrincheirado num prédio de sindicato em S. Bernardo do Campo.

Investimento a caminho

A retomada da confiança dos investidores no Brasil se traduz em novos indícios de melhoria na economia. Pesquisa realizada pela Febraban revela expectativa de instituições financeiras de alta de 8,3% do crédito.

Pensando bem…

… tem equipe de Fórmula 1 com inveja da rapidez dos ‘atos antidemocráticos’ no TSE.

PODER SEM PUDOR

Sem documento

Presidente da Infraero, o brigadeiro Adyr Vasconcelos era figura importante na República, por isso seu aniversário foi muito concorrido naquele ano de 1994. Na entrada, atentas recepcionistas conferiam a lista de convidados. Com um presente nas mãos, ACM chegou e entrou. “O sr. precisa se identificar”, disse uma delas, alcançando-o já no salão. “A sra. é que precisa ler a História!” respondeu ACM, dando-lhe as costas.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

