Cláudio Humberto Podemos deve se unir a PSDB, MDB e União na 3ª via

Por Cláudio Humberto | 7 de abril de 2022

(Foto: Divulgação)

O Podemos presidido pela deputada Renata Abreu (SP) deve se somar ao PSDB, Cidadania, MDB e União Brasil na constituição da chamada “terceira via”, na disputa pela presidência da República. As conversações estão avançadas, sendo possível que a próxima reunião do grupo de respectivos presidentes já conte com a presença da deputada, cujo partido ficou “pendurado na brocha” após a traição do ex-juiz Sérgio Moro, que abandonou o partido para se filiar ao União Brasil.

Outra via

Alguns políticos do grupo não gostam da expressão “terceira via”. É o caso do tucano João Doria, que prefere “via da esperança” ou “melhor via”.

Sobrevivência

Sem contar com a candidatura própria a presidente, como pretendia, o Podemos avaliou que não resta outra atitude senão buscar alianças em seu campo político.

Custou caro

A presidente do Podemos ficou devastada com a atitude de Moro, em quem o partido investiu expectativas, esperanças e dinheiro, muitos gastos.

Rastro de pepinos

Entre os “pepinos” que deixou para o Podemos resolver esteve o rompimento do marqueteiro contratado, Paulo Vasconcelos, um dos mais caros do mercado.

Câmara pode revogar regra e redistribuir cargos

A alteração nas bancadas dos partidos na Câmara dos Deputados, após a janela de migração, já provoca a movimentação de líderes de partidos nos bastidores. A ideia é alterar a regra que mantém a atual estrutura de cargos, que são divididos e distribuídos de acordo com o número de deputados que cada partido, ou bloco, tem no início da legislatura. Alguns partidos perderam musculatura, como PDT e PSB, mas outros, como o PL de Jair Bolsonaro e o PP, do presidente da Casa, Arthur Lira (AL), agora querem direito a uma fatia maior dos cargos e funções.

O problema

Pela regra, criada em 2014, a única exceção é a fusão entre PSL e DEM, atual União Brasil, que teriam os cargos somados, apesar da redução na bancada.

Disparidades

Maior defensor da revogação da regra, o PL tem 78 deputados, mas fica com a mesma quantidade de cargos do MDB, que tem metade: 39.

Nos bastidores

O assunto foi discutido na reunião de líderes de ontem e deve ser o principal tema das reuniões das próximas semanas, mesmo não-oficialmente.

Câmara mandou bem

É bom sinal a rejeição do regime de urgência para o projeto que “criminaliza” o que se convencionou chamar de “fake news”. O que se pretendia, na verdade, era relativizar o exercício ao direito à livre expressão, garantido na Constituição. Afinal, o projeto de inspiração fascista não esclarece quem decide o que é “fake”.

Top of mind

Levantamento Paraná Pesquisa divulgado nesta quarta (7) mostrou empate técnico entre Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) no cenário espontâneo: 26,8% a 23%. Quando eleitor cita seu candidato e mostra a consolidação do voto em sua cabeça.

Nunca trabalhou

Após um período poupando Lula de críticas, o tucano João Doria divulgou post nas redes sociais afirmando que o ex-presidente “é a cara do retrocesso” e pregando a criação de oportunidades para os mais pobres ascenderem à classe média. “Para Lula não faz diferença, ele nunca trabalhou”, ironizou o candidato a presidente.

Afastando eleitores

Após afirmar que a polícia paulista é cúmplice do crime organizado, o candidato do ao governo de São Paulo Tarcísio Freiras (Rep), criticou ontem os médicos do Estado por criarem problemas para o SUS, pedindo exames em excesso.

Habemos caças

A FAB comemorou o pouso da primeira leva de caças Gripen F-39E no Centro de Ensaios em Voo (Gavião Peixoto, SP), após semanas de viagem de navio, desde a Suécia, e até a pé, por Navegantes (SC).

Bem menor

O PDT perdeu oito deputados, desde 2019. É agora o décimo maior partido da Câmara, com 20 parlamentares. Empata com a menor bancada da história do partido, em 2014, bem longe dos 45 de 1990.

Grande jogada

Rápido e gratuito, o pix caiu no gosto do brasileiro, sobretudo os mais pobres, o que incomodou bancos, que faturavam alto com tarifas. Banco Central estima, diz Bolsonaro, que em um ano o povo deixou de pagar R$ 20 bilhões em tarifas.

Alívio

A média móvel de mortes diárias por covid está caindo em todo o mundo desde o início de fevereiro deste ano. O nível atual de vítimas é o mesmo início da pandemia da covid, em março de 2020.

Pensando bem…

… ameaçar mulheres e filhos de deputados, isso pode. Crime mesmo é questionar a urna eletrônica.

PODER SEM PUDOR

Necrológico de sonho

Ex-deputado federal e ex-ministro do Superior Tribunal Militar, Flávio Bierrenbach era apenas um garoto de quinze anos de idade quando seu professor de Português determinou a lição do dia: cada aluno deveria imaginar como gostaria que escrevessem seu necrológico. O garoto Flávio foi o único a merecer nota dez, com a seguinte frase: “Morreu ontem aos 99 anos, vítima de marido ciumento, o ex-presidente da República Flávio Bierrenbach”.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

