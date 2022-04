Cláudio Humberto Líder da greve no BC recebeu R$ 41 mil só em dezembro

Por Cláudio Humberto | 6 de abril de 2022

Os salários do Banco Central estão entre os mais altos do serviço público federal. (Foto: Agência Brasil)

Tem pinta de marajá o sindicalista que lidera a greve no Banco Central, exigindo 26% de aumento, um deboche, e agora atormentando os brasileiros, ao ameaçar suspender o Pix, meio de pagamento mais utilizado. Em dezembro, último mês com dados do BC disponíveis no Portal da Transparência, o líder sindicalista Fabio Faiad Bottini recebeu R$ 41 mil no contracheque. Foram R$ 27,3 mil de salário, R$ 13,6 mil de “gratificação natalina”, R$ 9,1 mil de “férias” e R$ 458 de “verba indenizatória”, seja lá o que isso for. Em mês ‘normal’, recebe R$ 27,3 mil brutos.

Pretensão absurda

Os salários do Banco Central estão entre os mais altos do serviço público federal, o que torna ainda mais absurda uma greve que pretende 26% de aumento.

Barriga cheia

A “gratificação” de R$ 13,6 mil que Bottini embolsou em dezembro corresponde à segunda metade do pagamento do 13º. E a quase um ano de salários mínimos.

Ainda querem 26%

Nos cargos de nível superior, são 2.849 analistas embolsando de R$ 19 mil a mais R$ 27 mil, além de 162 procuradores ganhando entre R$ 21 mil e R$ 27 mil.

E o nível é ‘médio’

São 436 técnicos, com nível médio de escolaridade, ganhando salários que podem passar dos R$ 12 mil mensais, mais as vantagens e regalias.

Lula ameaça ‘incomodar’ parlamentares em casa

O plano apresentado pelo ex-corrupto Lula a sindicalistas da Central Única dos Trabalhadores (CUT) de “mapear” as casas dos parlamentares e enviar 50 pessoas para “incomodar a tranquilidade” dos deputados e senadores soou a muitos dos representantes como uma ameaça feita pelo petista. “Se relar um dedo em minha família melhor fazer seguro de vida, se algo acontecer com meus filhos esse alerta serve para o mandante”, disse o deputado José Medeiros (Pode-MT). Pedir para incomodar a “mulher e o filho” foi a ‘gota d’água’ para um congressista.

Mensagem clara

“É para conversar com ele, conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele”, disse o petista Lula explicitamente.

Plano de intenção

“Eu acho que surte muito mais efeito do que a gente vir fazer manifestação em Brasília… A gente vai ter que mudar o jeito de pressionar”, detalhou Lula.

Pergunta noutro poder

Se as casas do “mapa” petista fossem dos ministros do STF, em vez de parlamentares, seria enquadrado no inquérito dos atos antidemocráticos?

Sobrepreço fake

Não resiste a uma consulta à tabela Fipe a suspeita do ministro Walton Alencar (TCU) de “sobrepreço” na compra de mais de 3 mil ônibus escolares pelo MEC: os preços subiram 40%, saltando de R$ 350 mil em 2020 para R$ 496 mil. A Marcopolo alega que não é ganância, é a crise no fornecimento de componentes eletrônicos.

Perigo de extinção

O PTB perdeu metade da bancada na Câmara dos Deputados, desde a posse dos atuais parlamentares, em 2019. São agora cinco deputados. E ambos os senadores do partido estão no fim do mandato.

Pacheco embromando

O senador Eduardo Girão (Pode-CE) chamou atenção para o adiamento da votação, no plenário, do requerimento que convida o ministro Alexandre de Moraes (STF) a prestar esclarecimentos no Senado. Ficou para esta quarta (6).

Arrogância consular

Brasileiros têm reclamado de mau tratamento no consulado do Brasil em Lisboa. Uma senhora de presumíveis 70 anos, 1,75m de altura, é apontada campeã nesse tratamento. Ela se recusa a informar até o próprio nome a quem lhe paga salário, e nem usa crachá. Câmeras de vigilância poderiam ajudar a inibir tanta arrogância.

Vai diminuir

O mandato de cinco dos 13 senadores da bancada do MDB acaba este ano, incluindo Simone Tebet (MS) e Fernando Bezerra Coelho (PE). São reduzidas as chances de a bancada continuar tão grande no ano que vem.

Caso único no País

A eleição indireta para o governo de Alagoas, que ficou sem governador, nem vice (ambos renunciaram), está marcada para 2 de maio. Até lá, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Klever Loureiro, é o governador.

Começou assim

O atentado que derrubou o avião do então presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, completa 28 anos nesta quarta-feira (6). A morte dele deu início ao genocídio de mais de um milhão de tutsis no país africano.

Bom na indústria

O estudo Indicadores Industriais, divulgado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), mostra que a massa salarial do setor cresceu 3,5% na comparação com o mês de fevereiro de 2021.

Pensando bem…

… urgente no Congresso, este ano, só mesmo a eleição.

PODER SEM PUDOR

Gasolina capitalista

O ex-deputado Henrique Lima Santos era líder estudantil na Faculdade de Direito de Salvador quando sua carteira de motorista foi indeferida, sob a alegação de que “o proprietário do automóvel é fichado como comunista”, segundo documento do Detran. O secretário de Segurança, deputado Lafaiete Coutinho (UDN), despachou o papel ao governador Antonio Balbino (PSD) “para decidir se o automóvel é do centro, da direita ou da esquerda”. Balbino respondeu, por escrito: “Conceda-se. O automóvel pode ser comunista, mas a gasolina, com certeza, é americana”.

Com André Brito e Tiago Vasconcelos

