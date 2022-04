Cláudio Humberto Senador emplaca diretores inexperientes na Aneel

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2022

A Batalha de Itararé. (Foto: Enio)

Após haver reclamado, em julho de 2020, que teriam provocado “fricção” no Senado indicações para a diretoria da Aneel, o senador governista Marcos Rogério (PL-RO) não se fez de rogado e emplacou dois diretores na agência reguladora de energia elétrica. Os cargos são ambicionados pelos políticos porque dão muito poder aos seus ocupantes, e a quem os indica. As duas escolhas do senador são de advogados de Rondônia, tanto quanto Efraim Cruz, encontra-se de saída, em fim de mandato.

Choque de realidade

Um dos indicados, Fernando Mosna da Silva, é assessor no gabinete do próprio senador. Trata-se de um procurador neófito em eletricidade.

Que rei sou eu?

O outro indicado por Marcos Rogério, Ricardo Tili, andava encostado na diretoria da Eletronorte, perdido como cachorro em dia de mudança.

Viram presas fáceis

O risco de nomear despreparadas nas agências reguladoras é que viram presas fáceis para lobistas, que passam a influenciar suas decisões.

Triste trajetória

A Aneel tem histórico de privilegiar os interesses de empresas bilionárias do setor elétrico, em desfavor do pagador de impostos que a sustenta.

Em SP, 87% não têm candidato ao governo estadual

Levantamento do Paraná Pesquisas mostra que quase 87% dos eleitores de São Paulo afirmam espontaneamente não saberem em quem votarão para governador do Estado. Isso fica claro na parte do levantamento em que o eleitor é solicitado a manifestar sua intenção de voto. Indagado sobre em quem votariam para governador se a eleição fosse hoje, 70,5% afirmam não saber e 16,6% responderam “ninguém”. Os 87,1% mostram amplo espaço de crescimento para candidatos menos conhecidos.

Espaço para crescer

Murilo Hidalgo, do Paraná Pesquisas, destaca que Tarcísio Freitas (PL) e Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador, ainda podem crescer muito.

Líder bolsonarista

O ex-ministro Tarcísio Freitas (PL) foi o mais citado nas referências espontâneas de intenção de voto: 5,4%. Haddad (PT) soma 3,5%.

Dados técnicos

Foram entrevistados 1.820 eleitores face-a-face em 78 municípios, entre 27 e 31 de março. O registro no TSE recebeu o n.º SP-07095/2022.

Complience tardio

O ex-quase-futuro presidente do conselho de administração da Petrobras foi abatido em pleno voo pelo compliance tardio do governo, que só verificou a ficha do distinto após sua indicação se tornar pública.

Partidinho naniquinho

Após o fim da janela (de infidelidade) partidária, o Rede Sustentabilidade continua o menor partido da Câmara, com apenas um representante: Joenia Wapichana (RR). Aliás, líder dela mesma.

Menos partidos

Após o fim da migração partidária de deputados, o total de partidos representados na Câmara dos Deputados caiu de 30, no início da legislatura, em 2019, para os atuais 23.

Propostas tentadoras

Com dificuldade para organizar o PP no Estado, o governador de Roraima, Antonio Denarium, é acusado de fazer propostas tentadoras a outros partidos, como o Podemos do ex-deputado Luciano Castro.

Número oficial

O painel Vacinômetro Covid-19 do Ministério da Saúde já registra 400 milhões de doses de vacinas aplicadas na população brasileira. O Brasil é o quinto país do mundo que mais aplicou imunizantes.

Ritmo

Desde PT (86) e PMDB (78), na eleição de 2010, um partido não conquistava uma bancada federal tão numerosa quanto o PL de Bolsonaro, com os atuais 73 deputados. Em 2023, muda tudo de novo.

Interesses e interesses

As conversas sobre possível aliança entre PSDB, União Brasil e MDB para candidato de “terceira via” continuam somente fantasia de algumas lideranças partidárias. Entre pré-candidatos, a ideia é rejeitada.

Maior acionista

O bilionário Elon Musk comprou 9,2% das ações do Twitter na bolsa e se tornou o maior acionista dessa rede social. Musk tem, por exemplo, o triplo das ações do fundador da empresa, Jack Dorsey.

Pensando bem…

…faltam 180 dias para a eleição, mas a campanha começou em janeiro de 2019.

PODER SEM PUDOR

A Batalha de Itararé

O ex-presidente FHC se diverti ao lembrar o dia em que destacou o embaixador Júlio César Gomes dos Santos, acusado no chamado escândalo Sivam, para atuar como mediador da crise Peru-Equador. “Engalanado e investido de poderes plenipotenciários” – recordou-se FHC, divertido, papeando com amigo – “ele não pôde cumprir a missão: acabou protagonizando uma autêntica Batalha de Itararé – aquela que não houve.” É que, de acordo com o relato do ex-presidente, o embaixador, ao desembarcar, foi acometido de uma diarreia que durou cinco dias.

(Com a colaboração de André Brito e Tiago Vasconcelos)

