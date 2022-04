Colunistas No duelo da janela partidária, bloco de Jair Bolsonaro venceu

Por Redação O Sul | 5 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Deputado federal Giovani Cherini (PL), vice-líder do governo ao lado do presidente Jair Bolsonaro. (Foto: Arquivo pessoal)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após fechamento da janela eleitoral, bloco de Jair Bolsonaro bate a oposição na Câmara dos Deputados. O primeiro escore disponível da curiosa disputa pré-eleitoral que coloca de um lado o presidente Jair Bolsonaro, e de outro o ex-presidiário Lula, mostra vantagem para o grupo político de centro-direita. Trata-se da janela eleitoral. Passado o prazo de 2 de abril, e o bloco que apoia Bolsonaro na Câmara dos Deputados, formado por PL, Republicanos e PP, cresceu de 101 deputados para 173. Já, o bloco de apoio ao ex-presidiário Lula, formado por PT, PCdoB, PSOL, PSB e PV, reduziu de 109 para 103 deputados federais. Vice-líder do Governo na Câmara,o deputado federal gaúcho Giovani Cherini (PL) comenta que “o maior partido da Câmara dos Deputados, Partido Liberal fecha com 77 deputados. Sendo assim, forma a maior bancada de todos os tempos na Câmara Federal”.

Ex-ministro prevê: Lula desiste da eleição

Conhecedor dos bastidores da politica, o ex-ministro Gilson Machado, da pasta do Turismo, comentou ontem nas redes sociais, que o chefe do PT, o ex-presidiário Lula, desistirá de concorrer à Presidência da República, diante dos indícios de crescimento vertiginoso de Jair Bolsonaro. Segundo Gilson Machado, o petista irá anunciar uma “doença grave ou cansaço” para evitar um vexame eleitoral.

Mais uma gambiarra do ministro Lewandowski

Afinal, quem é mesmo que prejudica a imagem do STF? O ministro do STF Ricardo Lewandowski, que ficou conhecido pela gambiarra que aplicou no impeachment de Dilma Roussef, ao endossar o “fatiamento” que absurdamente cassou a ex-presidente, mas manteve intactos seus direitos políticos, agora volta a “inovar” em, sempre favor das teses da esquerda. Agora, Lewandowski, expondo mais uma vez o STF, e contrariando toda a jurisprudência dos tribunais, autorizou que a defesa do ex-presidiário Lula Luiz extraia cópias de obtidas ilegalmente, de mensagens atribuídas ao ex-chefe da Lava-Jato, Deltan Dallagnol, para juntar na ação indenizatória que o petista ajuizou em razão do polêmico PowerPoint em que a extinta força-tarefa de Curitiba o acusou de ser o grande chefe de uma organização criminosa. Deltan reagiu e comentou:

Mais um absurdo!

Decisão de Lewandowski abre caminho para Lula usar material “criminoso” (…) Até quando o Brasil seguirá entregue à “injustiça?”

Jair Bolsonaro critica “denúncia da corrupção que não aconteceu”

O presidente Jair Bolsonaro aproveitou um evento no Rio de Janeiro com empresários, para criticar o consórcio de mídia, que se esforça para acusá-lo de corrupção que nunca existiu.

“São três anos de governo sem um caso de corrupção. Denunciaram corrupção na compra de vacinas Covaxin. Mas o governo não comprou nenhuma dose da vacina. Agora, agora estão me acusando de ter armado a corrupção com compra superfaturada de ônibus, mas nem a licitação foi feita ainda. Mas essa mesma mídia não comenta que o endividamento da Petrobrás quando assumimos, estava na casa dos 900 bilhões de reais com rombos, desvios, e obras inacabadas. Isso dá para a gente fazer 60 transposições do Rio São Francisco. Agora, a Petrobrás deu lucro superior a R$ 120 bilhões. Muitas outras estatais que davam prejuízo, agora dão lucro”.

Um destes nomes governará o Estado

Estes são os pré-candidatos ao governo do Rio Grande do Sul: Beto Albuquerque (PSB), Onyx Lorenzoni (PL), Luiz Carlos Heinze (PP), Ranolfo Vieira (PSDB), Edegar Preto (PT), Gabriel Souza ou Cezar Schirmer (MDB), Marco Delloa Nina (Patriotas), Pedro Ruas (Psol), Romildo Bolzan (PDT) e Roberto Argenta (PSC).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas