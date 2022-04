Cláudio Humberto Aéreas favorecem deputado com regalias de sonho

Por Redação O Sul | 4 de abril de 2022

Pudor sem poder.

O diretor-geral da Câmara garantiu, mediante negociação, inúmeras regalias junto às companhias aéreas, como isenção de taxa de remarcação e até upgrade de fidelidade, que consumidor nenhum consegue nem ver de longe. A cereja do bolo, no entanto, foi a mamata de pagar no máximo R$1.338 por passagem para qualquer trecho tendo Brasília como origem ou destino e R$ 1.780 nos “assentos premium”.

Na vida real

Para o consumidor comum, viagem de meia hora entre Brasília e Goiânia custa mais de R$2 mil, mesmo marcada com 12 horas de antecedência.

Aéreas esfolam

O consumidor comum não tem chance de pleitear a isenção de taxa de remarcação. Pior, em alguns casos, chega a 80% do valor da tarifa.

A pão de ló

As aéreas sempre trataram parlamentares com regalias, permitindo até que eles embarquem nos voos antes de quem os sustenta: nós.

Boa notícia

Apesar do evidente uso da força política para obter mordomias, há um lado bom disso tudo. A conta, paga pelo contribuinte, agora é menor.

Troca-troca de siglas tem prazo de validade curto

Ao final da “janela de transferências” de deputados, neste dia 1º, o União Brasil foi o que mais encolheu, na prática, mas, ainda assim, permanece grande: é o quarto maior da Câmara, menor até que o PSL, antes da fusão com o DEM. Perdeu 35 de 82 deputados desde o ano passado, a maioria para o PL de Jair Bolsonaro e outros governistas. A segunda maior bancada é do PT, que mal se alterou (56). As novas bancadas têm prazo de validade: 31 de dezembro, término dos atuais mandatos.

Bom para 2022

O tamanho das novas bancadas será relevante nas votações da Câmara durante este ano. Não influenciam o cálculo do fundo eleitoral de 2022.

Novos números

Importantes mesmo serão os números dos deputados federais eleitos em outubro, com mandatos para os quatros aos seguintes, até 2026.

O que importa

A bancada de deputados eleitos em outubro definirá, para cada partido, o valor dos pornográficos fundos Partidário e Eleitoral, a partir de 2023.

Mudanças na Câmara

O PP do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (AL), fechou a janela partidária como o terceiro maior da Casa: 50 parlamentares. Passou o União Brasil, que acabou com 47 deputados.

Inédito

Pela primeira vez em 40 anos, a segunda maior bancada do Senado não é do PT, PSDB ou DEM (ex-PFL). O MDB tem o maior número (14) de senadores, seguido pelo PSD (11) e PL e Podemos (ambos com oito).

Socializou a bancada

Além de não ter mais senadores no Congresso Nacional, após a janela de infidelidade partidária, o PSB perdeu sete deputados federais (desde 2019). É apenas a nona maior bancada da Casa, com 25 parlamentares.

Direto e reto

Daniel Ferreira (Desenvolvimento) substitui Rogério Marinho, que vai disputar vaga potiguar no Senado, e diz que a missão até o fim do ano é clara: “concluir a maior quantidade possível de obras em andamento”.

Nada de novo

Especialista em marketing político, Janiel Kempers não prevê surpresa com desistência de Moro e confirmação de Dória como candidato. “Não conseguiram articulação suficiente para firmar suas pré-candidaturas”.

Quem acredita?

Jornais nos EUA alertaram para a ‘explosão’ de casos de covid na China. O país com 1,4 bilhão de habitantes é supostamente o 117º na lista de países com mais casos: Pouco mais de 151 mil no total.

De papel passado

Presidente do Cidadania, Roberto Freire comemorou a oficialização da federação com o PSDB um dia após confirmação da pré-candidatura de João Dória a presidente. “Agora é para valer”, disse nas redes sociais.

Se soltando

No primeiro dia fora do da Esplanada, o pré-candidato ao Senado no Rio Grande do Norte Rogério Marinho já começou a pré-campanha criticando o ativismo judicial, que “está desequilibrando a democracia”, disse.

Pensando bem…

…na política, promessa é dívida. Mas, às vezes, dívida é dívida mesmo.

PODER SEM PUDOR

Pudor sem poder

Novo aliado de Lula, Geraldo Alckmin sempre foi um discreto vice-governador de Mário Covas. Tão discreto que era desconhecido nas repartições. Certa vez, no final da primeira gestão de Covas, ao chegar na Secretaria Estadual de Esportes, ele teve de preencher formulário, na portaria, e ganhar crachá de “visitante” para entrar no prédio. No elevador, uma funcionária mais observadora fez-lhe um ligeiro aceno com a cabeça. Ele logo se animou: “Muito prazer, sou Geraldo Alckmin”. “Conheço o senhor de algum lugar…” disse ela, puxando pela memória.

(Com a colaboração de André Brito e Tiago Vasconcelos)

