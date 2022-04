Colunistas Doutrinação em TV estatal

Por Leandro Mazzini | 3 de abril de 2022

Compartilhe esta notícia:











Bolsonaro deu aval para lançar um canal de TV, com orçamento milionário, para fins de doutrinação cristã. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O balcão de negócios para pastores em que se transformou o Ministério da Educação é uma amostra da nau à deriva num dos mais bilionários setores do Governo. Ainda há o pior por vir. O presidente Jair Bolsonaro deu aval para que o agora apeado Milton Ribeiro acolhesse ideia da patota da Bíblia debaixo do braço: lançar um canal de TV, com orçamento milionário, para fins de doutrinação cristã.

Anos depois de enterrarem o que chamaram de “kit gay” do Governo de Dilma Rousseff, o plano da bancada, entre portas, é gerar conteúdo para distribuir às escolas públicas material que valoriza o conceito de família tradicional, sem ataques à diversidade de gênero.

Entusiasta

Curiosamente o maior entusiasta, Ribeiro já foi dono de produtoras de vídeo em São Paulo. A despeito da queda do ministro, Bolsonaro se mantém fiel ao plano evangélico.

Assembleia

Confirmou presença no encontro nacional de pastores da Assembleia de Deus, em Belém, em outubro, antes da eleição. Onde vai manter a promessa da TV cristã estatal.

Voto antipetista

Depois de mudar o título eleitoral do Rio para São Paulo, Eduardo Cunha anda animado com pesquisa que contratou na terra da garoa. Identificou seu nicho eleitoral, o voto antipetista, e vai colar em Bolsonaro.

Modus operandi

A surpreendente decisão de Eduardo Leite (PSDB) de abrir mão da tentativa de reeleição ao Governo gaúcho conota um novo modus operandi de escalada político-eleitoral para 2026. Envolve a profissionalização de candidaturas que passam por caminhos alheios a palcos palacianos.

Terceira via

Ao sair da vitrine — há quem aponte que, novato, não aguentou a pressão do cargo —, Leite entra na lista de potenciais presidenciáveis da terceira via para daqui quatro anos, na qual orbitam também o prefeito do Recife, João Campos (herdeiro de Eduardo), e Romeu Zema, governador de Minas Gerais.

Cobrança

Baleia Rossi, presidente do MDB, tem desafio em casa. A despeito do cronograma para as convenções, deputados da legenda cobram posição do partido sobre os rumos eleitorais para a Presidência. Toda indefinição atrapalha os planos de palanques locais, que já estão sendo finalizados em capitais.

Metralhadora

Abandonado por aliados, assistindo da prisão domiciliar ao ‘seu’ PTB definhar, Roberto Jefferson ligou a metralhadora verbal. Está insatisfeito com o desdém de Bolsonaro — a quem visitava toda semana — e agora mira o neoaliado Cláudio Castro, governador do Rio, por não ter demandas atendidas. O PTB deve lançar candidato ao governo.

Núcleo cibernético

A Polícia Federal soltou vídeo interno em que comemora os avanços da corporação, a estreia da nova sede (três edifícios novíssimos alugados em frente ao Brasília Shopping), e, em especial, a UEICC — Unidade Especializada no Combate aos Crimes Cibernéticos. É um andar inteiro, mas por ora só existem mesas vazias e computadores.

Fraudes & fakes

A PF divulga que o novo núcleo estará ativo para fiscalização de supostas fraudes e fake news na campanha eleitoral. É um avanço na parceria com o TSE, guardião das boas condutas. A PF tem os melhores peritos de cibernética, mas falta gente para trabalhar esse ano, contam entre salas.

Viana no PL

O senador Carlos Viana vai para o PL e será candidato ao governo de Minas. O deputado federal Marcelo Álvaro Antônio será o vice.

Voo abatido

O megalômano Sidnei Piva, que perdeu o controle da Itapemirim — e da natimorta companhia aérea —, pôs uma tornozeleira eletrônica e está proibido de sair do Brasil.

ESPLANADEIRA

# D4Sign lança recurso de assinatura guiada.

# Onnoled lança e-commerce de iluminação sustentável.

# Gêmeos violoncelistas do Duo Santoro começam, dia 6, turnê nacional “O Compositor é vivo!”, com patrocínio do Instituto Cultural Vale.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas