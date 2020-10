Acontece Vem aí a 5ª edição da Virada Sustentável de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

(Foto: Divulgação)

Falta pouco para a quinta edição da Virada Sustentável de Porto Alegre. Neste ano, o tema será: Refuturo: repense, recrie, regenere 2020. Comprometida com o desenvolvimento sustentável, a Braskem será mais uma vez patrocinadora do evento e estará presente na programação de forma ativa, por meio de debates ligados à economia circular, mudanças climáticas e carbono neutro e na promoção de curta-metragem infantil de sustentabilidade.

O evento se divide em quatro fins de semana conectados por conteúdos de segunda à sexta, iniciando no dia 30 de outubro e seguindo até 22 de novembro. A pré-estreia da Virada ocorre no próximo domingo, 25, com a realização de duas sessões de drive-in gratuitas da Semente – Mostra Infantil de Cinema e Sustentabilidade. As projeções serão realizadas no POA Drive-In Show (Avenida Padre Cacique, 1.365, Praia de Belas, Porto Alegre) às 15h e às 17h30min. Os ingressos são gratuitos mediante à reserva na plataforma Sympla.

A Virada Sustentável será aberta, na próxima sexta-feira, 30, com uma cerimônia realizada via plataforma online Zoom. O evento terá a participação do diretor de Desenvolvimento Sustentável da Braskem, Jorge Soto, que abordará os propósitos da companhia em relação ao tema sustentabilidade.

A Virada Sustentável se estende às cidades de Manaus, Campinas, Fortaleza, Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador. A agenda completa pode ser conferida, aqui.

